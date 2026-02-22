Logo
Large banner

Црна Гора: Пронађено тијело планинара

Извор:

СРНА

22.02.2026

14:00

Коментари:

0
Црна Гора: Пронађено тијело планинара
Фото: Printscreen/Youtube

Тијело планинара Ћазима Фетаховића који је пао током планинарења на планини Хајла пронађено је данас, саопштено је из црногорске Управе полиције.

Иформација о његовом паду пријављена је јуче, након чега су спасиоци покренули потрагу за њим.

Фетаховић је био са хрватским планинарима и кретао се планинарском стазом када је, надомак вршне коте, пропао кроз сњежни нанос.

Подијели:

Тагови :

планинар

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

Регион

Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

3 ч

0
Погинуло више од 20 студената током демонстрација у Ирану

Свијет

Погинуло више од 20 студената током демонстрација у Ирану

3 ч

0
Орбан: Обезбиједићемо снабдијевање горивом

Свијет

Орбан: Обезбиједићемо снабдијевање горивом

3 ч

0
Мелина, ипак, неће на "луди камен"

Сцена

Мелина, ипак, неће на "луди камен"

3 ч

0

Више из рубрике

Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

Регион

Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

3 ч

0
На сјевероистоку Словеније око 3.000 потрошача већ трећи дан без струје

Регион

На сјевероистоку Словеније око 3.000 потрошача већ трећи дан без струје

4 ч

0
Жена (45) у ауту у Глини изгубила свијест и умрла

Регион

Жена (45) у ауту у Глини изгубила свијест и умрла

4 ч

0
Полиција дневно реагује 5-10 пута због ментално растројених комшија

Регион

Полиција дневно реагује 5-10 пута због ментално растројених комшија

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

57

Фармери на мукама: Тржиште јаја потреса нови проблем

16

51

Познато ко је мушкарац који је убијен на Трамповом имању, породица пријавила нестанак

16

45

Гробари оскрнавили Звездин семафор на Маракани, ево шта су написали

16

41

Трагичан епилог потраге! Пронађена тијела двојице роболоваца

16

36

Осетковски у Партизану – потписао нови уговор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner