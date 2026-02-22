Црна Гора: Пронађено тијело планинара

Извор:
СРНА
22.02.2026
14:00
Коментари:0
Тијело планинара Ћазима Фетаховића који је пао током планинарења на планини Хајла пронађено је данас, саопштено је из црногорске Управе полиције.
Иформација о његовом паду пријављена је јуче, након чега су спасиоци покренули потрагу за њим.
Фетаховић је био са хрватским планинарима и кретао се планинарском стазом када је, надомак вршне коте, пропао кроз сњежни нанос.
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
7 ч0
Најновије
Најчитаније
16
57
16
51
16
45
16
41
16
36
Тренутно на програму