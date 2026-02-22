Logo
Погинуло више од 20 студената током демонстрација у Ирану

Извор:

СРНА

22.02.2026

13:39

Погинуло више од 20 студената током демонстрација у Ирану
Фото: Tanjug/AP/Jeff Moore

Пет научника и 22 студента погинули су током недавних протеста у Ирану, изјавио је Хосеин Садеги, шеф Центра за информисање и односе с јавношћу иранског Министарства образовања.

- Међу погинулима у недавним протестима је пет научника и 22 студента - рекао је Садеги новинској агенцији ИРИБ.

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је крајем јануара да је 3.117 људи погинуло у оружаним немирима широм земље.

Протести су избили у Ирану крајем децембра поводом растуће инфлације изазване слабљењем локалне валуте, иранског ријала.

У неколико градова протести су се претворили у сукобе са полицијом, док су демонстранти узвикивали пароле против власти.

