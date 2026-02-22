Жена (45) у ауту у Глини изгубила свијест и умрла

22.02.2026
12:17
У Глини је у недјељу у раним јутарњим сатима преминула 45-годишња жена након што је током вожње у аутомобилу изгубила свијест. Несретна жена била је путница у возилу, објавила је сисачко-мославачка полиција.
Након што јој је позлило, жена је превезена у амбуланту у Глини, гдје су љекари могли само констатирати смрт. Патолог која је обавила преглед тијела на мјесту догађаја није пронашла никакве видљиве вањске повреде.
Тијело преминуле превезено је у сисачку Општу болницу гдје ће се обавити обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти. О догађају ће бити обавијештено и надлежно државно одвјетништво посебним извјештајем.
(Индекс)
