Убијени у "Олуји" и "Бљеску": "Веритас" објавио идентитет шесторо Срба

Извор:

СРНА

21.02.2026

12:50

Коментари:

0
Документационо-информациони центар "Веритас" саопштио је данас идентитет шесторо Срба убијених у акцијама хрватске војске "Бљесак" и "Олуја", чији су посмртни остаци идентификовани на Медицинском факултету у Загребу.

У саопштењу се наглашава да се свих шест идентификованих лица налази на "Веритасовом" списку несталих.

Према "Веритасовим" сазнањима, идентификован је Стеван /Јована/ Богић из Свињареваца код Вуковара.

Он је 13. септембра 1991. године, заједно са Душаном Ђурићем, одведен на рад у мјесну заједницу у Свињаревце, од када му се изгубио сваки траг, а његови посмртни остаци ексхумирани су са гробља у Винковцима.

Међу идентификованим је Јово /Симе/ Прибичевић /36/ из Леђевца код Нове Градишке, који је нестао за вријеме акције "Бљесак" 1. маја 1995. године на подручју Пакленице.

Његови посмртни остаци ексхумирани су са гробља у Рајићу. У истој акцији смртно је страдао и његов полубрат Зоран /26/, али његови посмртни остаци још нису пронађени.

Идентификован је и Душан Секулић /61/ рођен у Банском Грабову код Петриње, који је погинуо у вријеме акције "Олуја" 6. или 7. августа 1995. године на подручју Гора.

Коначно је позната и судбина Ђурђице /Милана/ Штулић рођене у Буковићу код Бенковца, гдје је и живјела.

Она је за вријеме акције "Олуја" остала у својој кући гдје је, према изјавама свједока, убијена 21. августа 1995. године, а њени посмртни остаци ексхумирани су са гробља у Задру у прољеће 2013. године.

Идентификован је и Предраг /Саве/ Прерадовић /26/, који је рођен у Осијеку, гдје је и живио до септембра 1991. године, а нестао под неразјашњеним околностима у Вуковару. Његови посмртни остаци ексхумирани су са гробља у Пачетину.

Утврђен је и идентитет Петровке /Петра/ Кужет /41/ из села Добропољци код Бенковца.

За вријеме акције "Олуја" остала је у својој кући у засеоку Кужети, гдје је, према извјештају Хрватског хелсиншког одбора, 25. септембра 1995. године запаљена заједно са кућом. Њени посмртни остаци ексхумирани су са гробља у Добропољцима.

На "Веритасовом" списку несталих тренутно се налази 1.471 особа чија судбина још није расвијетљена, међу којима је 1.059 или 72 одсто цивила и 422 или 29 одсто жена.

Највише их је нестало у првој и посљедњој години рата.

"Веритас" располаже подацима о више десетина познатих и потенцијалних мјеста укопа око 200 лица на подручју Хрватске, покопаних углавном под ознаком "непознат", чији посмртни остаци чекају на ексхумацију 30 година након рата, искључиво због опструкције хрватске стране.

