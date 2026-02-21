Убијени у "Олуји" и "Бљеску": "Веритас" објавио идентитет шесторо Срба

Извор:
СРНА
21.02.2026
12:50
Документационо-информациони центар "Веритас" саопштио је данас идентитет шесторо Срба убијених у акцијама хрватске војске "Бљесак" и "Олуја", чији су посмртни остаци идентификовани на Медицинском факултету у Загребу.
У саопштењу се наглашава да се свих шест идентификованих лица налази на "Веритасовом" списку несталих.
Према "Веритасовим" сазнањима, идентификован је Стеван /Јована/ Богић из Свињареваца код Вуковара.
Он је 13. септембра 1991. године, заједно са Душаном Ђурићем, одведен на рад у мјесну заједницу у Свињаревце, од када му се изгубио сваки траг, а његови посмртни остаци ексхумирани су са гробља у Винковцима.
Међу идентификованим је Јово /Симе/ Прибичевић /36/ из Леђевца код Нове Градишке, који је нестао за вријеме акције "Бљесак" 1. маја 1995. године на подручју Пакленице.
Његови посмртни остаци ексхумирани су са гробља у Рајићу. У истој акцији смртно је страдао и његов полубрат Зоран /26/, али његови посмртни остаци још нису пронађени.
Идентификован је и Душан Секулић /61/ рођен у Банском Грабову код Петриње, који је погинуо у вријеме акције "Олуја" 6. или 7. августа 1995. године на подручју Гора.
Коначно је позната и судбина Ђурђице /Милана/ Штулић рођене у Буковићу код Бенковца, гдје је и живјела.
Она је за вријеме акције "Олуја" остала у својој кући гдје је, према изјавама свједока, убијена 21. августа 1995. године, а њени посмртни остаци ексхумирани су са гробља у Задру у прољеће 2013. године.
Идентификован је и Предраг /Саве/ Прерадовић /26/, који је рођен у Осијеку, гдје је и живио до септембра 1991. године, а нестао под неразјашњеним околностима у Вуковару. Његови посмртни остаци ексхумирани су са гробља у Пачетину.
Утврђен је и идентитет Петровке /Петра/ Кужет /41/ из села Добропољци код Бенковца.
За вријеме акције "Олуја" остала је у својој кући у засеоку Кужети, гдје је, према извјештају Хрватског хелсиншког одбора, 25. септембра 1995. године запаљена заједно са кућом. Њени посмртни остаци ексхумирани су са гробља у Добропољцима.
На "Веритасовом" списку несталих тренутно се налази 1.471 особа чија судбина још није расвијетљена, међу којима је 1.059 или 72 одсто цивила и 422 или 29 одсто жена.
Највише их је нестало у првој и посљедњој години рата.
"Веритас" располаже подацима о више десетина познатих и потенцијалних мјеста укопа око 200 лица на подручју Хрватске, покопаних углавном под ознаком "непознат", чији посмртни остаци чекају на ексхумацију 30 година након рата, искључиво због опструкције хрватске стране.
