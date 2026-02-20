Извор:
Јутарњи.хр
20.02.2026
21:53
Коментари:0
Општински суд у Новом Загребу осудио је бившег радника ХРТ-а на новчану казну од 1.000 евра због ширења лажне вијести о наводном нападу миграната на 13-годишњу дјевојчицу, након што је признао да је драматичну причу измислио и објавио на друштвеним мрежама.
„Мој пас је прије пар минута прескочио ограду јер су четири имигранта, који ваљда спавају у Ступнику јер ту у индустријској зони раде, преко пута куће малтретирали кћер од сусједе која се враћала с рођендана од френдице. Цурка, 13 година. Свукли је до гола у 21.30 х, насред цесте, то им је била фора“, започео је драматични статус бивши радник ХРТ-а, Б. В. (59), а који се средином јуна прошле године муњевито проширио по друштвеним мрежама, преноси Јутарњи лист.
„Изгризла је сву четворицу до крви, двојици прегризла подлактице, сломила једном шаку напола (ужас), задњем загризла лице код очију, ужас. Крви на цести до кољена. Ја одмах 112. Долазе родитељи, од три куће даље. Пас непогрешиво држи на бетону за врат оног који је започео, очито. Сва четворица пијани к’о мајке. Дијете плаче, донио сам одмах декицу да не буде гола, јер су ови поразбацали њезино све по цести“, написао је и још додао да се он због свега нашао у полицијској станици у Хеинзеловој улици.
Јутарњи лист наводи да је одмах контактирао аутора објаве како би од њега сазнали више детаља, али да он није хтио с причом излазити у медије.
Убрзо се открило да је све измислио. Полиција је пар дана касније покуцала Б. В. на врата те су га, након испитивања, пријавили ДОРХ-у због прекршаја против јавног реда и мира, ширења или измишљања лажних вијести којима се ремети мир и спокојство грађана.
Стигла је и пресуда Опћинског суда у Новом Загребу који га је казнио новчаном казном од 1.000 евра, а познато је и како се Б. В. бранио на суду. У својој је одбрани признао да је све измислио те је додао да су други његову објаву "злонамјерно" дијелили по друштвеним мрежама.
„Повод таквој причи коју сам написао, а иначе се тиме бавим и у слободно вријеме, био је један ранији догађај који сам видио док сам становао као подстанар у Лучком, када је неколицина страних радника једној млађој дјевојчици добацивала неугодне коментаре. А и тога сам дана разговарао с неколицином пријатеља од којих сам чуо нека њихова размишљања везано уз сличне догађаје те је тако настала и ова прича. Међутим, та је прича на мом профилу била објављена свега десетак минута, након чега сам ју обрисао. Нисам ју дијелио другима, али је нека особа, за коју сумњам да је то учинила злонамјерно, ту објаву ипак прослиједила преко других друштвених мрежа и изазвала пуно негативних коментара“, рекао је пред суткињом.
Додао је и да се каје због свега те да је у том периоду био у тешкој животној ситуацији која је утицала на његово здравствено стање те је молио суд да га блаже казни. Суд му је на крају прихватио као олакшавајућу околност то што је све признао те су му дали казну ближу минимуму за овај прекршај, за који су иначе прописане казне од 700 до 4.000 евра.
Република Српска
1 ч1
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму