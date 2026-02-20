Укинут притвор Весни Братић

Извор:
Бившој министарки просвјете Црне Горе Весни Братић укинут је притвор, саопштено је из Вишег суда.
“Због великог интересовања, обавјештавамо јавност да је кривично вијеће Вишег суда у Подгорици уважило жалбе бранилаца осумњичене Весне Братић, адвоката Митра Шушића, Александра Рмуша и Александра Делевића, па је преиначено рјешење судије за истрагу овог суда Крис бр. 12/26 од 17.фебруара 2026. године, на начин што је одбијен предлог за одређивање притвора Специјалног државног тужилаштва Кт-С.бр. 268/22 од 17. фебруара .2026. године, па је осумњиченој Весни Братић укинут притвор. У ставу ИИ рјешења, осумњиченој Весни Братић изречена је мјера надзора забрана напуштања стана и просторија које су у функционалној вези са станом, у којем осумњичена мора боравити док траје ова мјера и за које се вријеме не смије удаљавати ван просторија мјеста становања, а која се има контролисати електронским надзором и мјера надзора забрана приступа и састајања са свједоцима на удаљености мањој оd 50 метара”, пише у судском саопштењу.
Kако се истиче, наведене мјере надзора ће извршавати Управа Полиције - Центар безбједности Подгорица.
“Осумњичена Весна Братић се упозорава, да уколико прекрши изречене мјере надзора, против ње може бити одређен притвор. Изречене мјере надзора ће трајати док за то буде постојала потреба, а најдуже до правоснажног окончања кривичног поступка”, рекли су из суда.
Оцјеном доказа из списа предмета овог суда кривично вијеће, указују, налази да за сада у мјери која је потебна за ову фазу поступка, постоји основана сумња да је осумњичена Весна Братић, извршила продужено кривично дјело злоупотреба службеног положаја из члана 416 став 1 у вези члана 49 Кривичног законика Црне Горе ( о чему је и у побијаном рјешењу било ријечи па се суд у том дијелу неће понављати).
"Са друге стране, ово вијеће налази да је неоснован предлог Специјалног државног тужилаштва Кти-С.бр. 268/22 од 17. фебруара 2026. године, да се осумњиченој Весни Братић, одреди притвор по притворском основу из чл. 448 ст. 1 тач. 1 ЗКП-а, док основ за притвор због могућег утицаја на свједоке постоји, али се иста сврха може у потпуности остварити примјеном мјере надзора – забрана напуштања стана и просторија које су у функционалној вези са станом, а која се има контролисати слектронским надзором у комбинацији са мјером надзора забрана приступа и састајања са свједоцима на удаљености мањој од 50 метара", указано је из Вишег суда.
Подсјетимо, Специјално државно тужилаштво терети бившу министарку Братић да је незаконито смијенила осам директора образовних установа, али и да није разријешила још 40 челника школа иако је, по њиховом ставу, за то имала законски основ.
Адвокат Шушић навје је након хапшења некадашње министарке да се актуелни поступак односи на догађаје од прије скоро пет година, када је Братић као министарка разријешила већи број директора.
Према његовим ријечима, тужилаштво је проширило конструкцију оптужбе и на око 40 директора који нијесу смијењени, уз образложење да је Братић поступала неједнако.
