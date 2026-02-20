Мишићева открила колику ће плату имати након повећања

Извор:
Штрајк није политичка акција. Наш циљ је заштита радника. Принуђени смо на штрајк да би заштитили права радника. До краја ванредне скупштине отворени смо за ваша питања и сарадњу.
Рекла је ово Слађана Мишић, предсједница Синдикалног одбора Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.
"Са увећањем од 16,6 одсто, моја плата би била 1.966 марака, онда замислите моје колеге. Радим 30 година, предсједница сам Синдикална организације, имам минули рад и додатак на рад у синдикату", рекла је она.
Према њеним ријечима, оно што је потписано није испоштовано.
"Средином децембра град је изненада прекинуо сарадњу са нама. Наши захтјеви су реални и оправдани. Исплата јануарске плате", рекла је она.
Тренутно на програму