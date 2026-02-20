Logo
Захтјев васпитача јасан - јануарску плату исплатити у потпуности

Извор:

СРНА

20.02.2026

10:46

Захтјев васпитача јасан - јануарску плату исплатити у потпуности
Фото: АТВ

Предсједник Синдикалне организације бањалучког Центра за предшколско васпитање и образовање Слађана Мишић обратила се одборницима Скупштине града Бањалука, истичући да је захтјев запослених јасан - да се јануарска плата исплати у потпуности, у складу са Колективним уговором.

Мишићева је рекла да се током јучерашњег дана у Скупштини града стално говорило о синдикату Центра иако његови представници нису били присутни.

Она је нагласила да јануарска плата запосленима у Центру није исплаћена иако је буџет града усвојен.

"Ова ситуација директно утиче на нашу егзистенцију. Оно што је потписано није испоштовано. Средином децембра град је изненада раскинуо споразум и прекинуо договор који је имао са нама. Наш захтјев је јасан да се јануарска плата исплати у потпуности, у складу са Колективним уговором", навела је Мишићева.

Полиција-Борик-хапшење

Хроника

Мерцедесом "покосио" пјешака

Она је рекла да је синдикат принуђен да крене у штрајк како би заштитио права радника.

"Моје питање је да ли овом граду заиста требају радници и да ли овом граду треба ова установа?", поручила је Мишићева и додала да су чланови синдикалне управе и она до краја ванредне скупштине отворени за питања и сарадњу.

