Захтјев васпитача јасан - јануарску плату исплатити у потпуности

Извор:
СРНА
20.02.2026
10:46
Коментари:0
Предсједник Синдикалне организације бањалучког Центра за предшколско васпитање и образовање Слађана Мишић обратила се одборницима Скупштине града Бањалука, истичући да је захтјев запослених јасан - да се јануарска плата исплати у потпуности, у складу са Колективним уговором.
Мишићева је рекла да се током јучерашњег дана у Скупштини града стално говорило о синдикату Центра иако његови представници нису били присутни.
Она је нагласила да јануарска плата запосленима у Центру није исплаћена иако је буџет града усвојен.
"Ова ситуација директно утиче на нашу егзистенцију. Оно што је потписано није испоштовано. Средином децембра град је изненада раскинуо споразум и прекинуо договор који је имао са нама. Наш захтјев је јасан да се јануарска плата исплати у потпуности, у складу са Колективним уговором", навела је Мишићева.
Хроника
Мерцедесом "покосио" пјешака
Она је рекла да је синдикат принуђен да крене у штрајк како би заштитио права радника.
"Моје питање је да ли овом граду заиста требају радници и да ли овом граду треба ова установа?", поручила је Мишићева и додала да су чланови синдикалне управе и она до краја ванредне скупштине отворени за питања и сарадњу.
Најновије
Најчитаније
12
27
12
25
12
21
12
21
12
15
Тренутно на програму