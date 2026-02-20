Поново се шири узнемирујући снимак: Бацио бомбу, рањена жена

Извор:
АТВ
20.02.2026
11:09
Узнемирујући снимак свађе двоје људи у Светом Крижу у Хрватској, која је завршила са тешким повредама, поново се шири друштвеним мрежама.
Наиме, случај се догодио у децембру 2023. године када је 55-годишњи мушкарац бацио бомбу у двориште породичне куће.
Тада је рањена 52-годишња жена којој је помоћ указана у Жупанијској болници Чаковец.
На снимку се види мушкарац који држи бомбу и свађа се са женом која све снима.
На крају снимка човјек баца експлозивну направу, да би се на крају чула жена која јауче у боловима.
Видео је поново постао актуелан након што је подијељен на друштвеним мрежама гдје је привукао велику пажњу корисника.
