Поново се шири узнемирујући снимак: Бацио бомбу, рањена жена

АТВ

20.02.2026

11:09

Поново се шири узнемирујући снимак: Бацио бомбу, рањена жена

Узнемирујући снимак свађе двоје људи у Светом Крижу у Хрватској, која је завршила са тешким повредама, поново се шири друштвеним мрежама.

Наиме, случај се догодио у децембру 2023. године када је 55-годишњи мушкарац бацио бомбу у двориште породичне куће.

Тада је рањена 52-годишња жена којој је помоћ указана у Жупанијској болници Чаковец.

На снимку се види мушкарац који држи бомбу и свађа се са женом која све снима.

На крају снимка човјек баца експлозивну направу, да би се на крају чула жена која јауче у боловима.

Видео је поново постао актуелан након што је подијељен на друштвеним мрежама гдје је привукао велику пажњу корисника.

