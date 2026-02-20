Logo
Орбан: Кијев жели хаос у Мађарској

Извор:

СРНА

20.02.2026

09:33

Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да кијевски режим жели да створи хаос у Мађарској, мијешајући се у предстојеће изборе и нарушавајући снабдијевање Мађарске енергентима.

"Украјина жели хаос у Мађарској. Мијешају се у мађарске изборе финансирајући опозициону странку Тиса", навео је Орбан у објави на "Иксу".

Он је истакао да Украјина такође користи политичку уцјену блокирајући проток нафте кроз цјевовод Дружба, како би подигли цијене горива и трошкове домаћинстава.

"Мађарска неће попустити. Бранићемо мађарске породице", додао је Орбан.

Он је у својим ранијим обраћањима наводио да кијевски режим врши притисак на Будимпешту, са намјером да дискредитује тренутну мађарску владу.

Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

