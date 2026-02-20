Орбан: Кијев жели хаос у Мађарској

Извор:
СРНА
20.02.2026
09:33
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да кијевски режим жели да створи хаос у Мађарској, мијешајући се у предстојеће изборе и нарушавајући снабдијевање Мађарске енергентима.
"Украјина жели хаос у Мађарској. Мијешају се у мађарске изборе финансирајући опозициону странку Тиса", навео је Орбан у објави на "Иксу".
Свијет
Злостављала дјечаке у школи: Ево колико је робије добила
Он је истакао да Украјина такође користи политичку уцјену блокирајући проток нафте кроз цјевовод Дружба, како би подигли цијене горива и трошкове домаћинстава.
"Мађарска неће попустити. Бранићемо мађарске породице", додао је Орбан.
Србија
Фалсификованим српским документима продали земљу вриједну 1,5 милиона евра: Ухапшене четири особе
Он је у својим ранијим обраћањима наводио да кијевски режим врши притисак на Будимпешту, са намјером да дискредитује тренутну мађарску владу.
Регион
3 ч0
Савјети
3 ч0
Фудбал
3 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч1
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
33
12
32
12
32
12
27
12
25
Тренутно на програму