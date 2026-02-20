Камионџија у возилу крио 50 килограма марихуане

Извор:
Припадници Полицијске управе у Новом Саду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом, лишили су слободе Д.Р. (53) из Чачка, након што је у његовом камиону пронађена велика количина наркотика.
Акција је спроведена у ноћи између 19. и 20. фебруара 2026. године. Према наводима тужилаштва, осумњичени је управљао теретним возилом које је у Србију ушло из правца Мађарске. Детаљним претресом камиона, полицијски службеници су открили и заплијенили:
-50 килограма марихуане спаковане за даљу продају;
-2.350 евра у готовини, за које се сумња да потичу од трговине наркотицима;
-Два мобилна телефона који су, како се претпоставља, коришћени за уговарање нелегалних послова.
Осим наркотика и новца, од осумњиченог је привремено одузет и камион којим је управљао.
