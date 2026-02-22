Logo
Large banner

Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

Извор:

Курир

22.02.2026

11:53

Коментари:

0
Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући
Фото: Printscreen/Instagram

У тешкој жељезничкој несрећи, на дијелу пруге који пролази кроз београдско насеље Раковица,погинула је млада мајка (30) троје дјеце.

До несреће је дошло синоћ око 18 часова, а бол због губитка младог живота подијелио је и ФК Миљаковац сљедећом објавом:

"Велика трагедија на Миљаковцу однијела је живот једне младе дјевојке и мајку троје дјеце. Након пријатељске утакмице нашег клуба по повратку кући на раковичкој прузи живот је изгубила наша драга Сања.

Несрећа се десила након што су се наши навијачи, другари и другарице, пријатељи, браћа и сестре, враћали са утакмице и на прелазу преко пруге код стадиона прелазили преко јединог пута који води са стадиона.

Лакат кривина која је милијарду пута довела у опасност све нас и која никада није регулисана је овог пута однијела живот наше другарице, сестре, мајке и особе која је вољела клуб више него било шта и неко је ко није пропуштао утакмице нашег Миљаковца.

Драга Сања, заувек ћеш остати са нама, почивај у миру!"

Подсјетимо, у београдском насељу Раковица, синоћ око 18 часова, догодила се тешка жељезничка несрећа у којој је живот изгубила жена С. В. (30).

Машиновођа који је управљао возом изјавио је да је жену примијетио на свега три метра раздаљине, те да због масе возила и кратког пута кочења ударац није могао да избјегне.

До несреће је дошло на дијелу пруге којим је саобраћао путнички воз на релацији Пријепоље – Београд. Према незваничним информацијама, воз је налетео на жену у тренутку када се она налазила на колосеку. Екипе Хитне помоћи које су изашле на терен могле су само да утврде смрт.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

pogibija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

Србија

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

42 мин

0
Хапшење због напада на ватерполисте Борца

Хроника

Хапшење због напада на ватерполисте Борца

56 мин

0
Авион Ер Франса се по полијетању хитно вратио на аеродром: Чуле се детонације

Свијет

Авион Ер Франса се по полијетању хитно вратио на аеродром: Чуле се детонације

58 мин

0
Појавио се узнемирујући снимак: Аутобус пропао кроз лед у најдубље језеро, само једна особа преживјела

Свијет

Појавио се узнемирујући снимак: Аутобус пропао кроз лед у најдубље језеро, само једна особа преживјела

1 ч

0

Више из рубрике

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

Србија

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

42 мин

0
Вук Николов медаља олимпијада

Србија

Вуку златна медаља и титула апсолутног побједника Математичке олимпијаде у САД

1 ч

0
Љекари јој се боре за живот: Жена са метком у глави нађена у стану

Србија

Љекари јој се боре за живот: Жена са метком у глави нађена у стану

14 ч

0
У Тополи потврђена афричка куга свиња

Србија

У Тополи потврђена афричка куга свиња

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

11

54

Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

11

53

Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

11

30

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

11

16

Хапшење због напада на ватерполисте Борца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner