Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

Извор:
Курир
22.02.2026
11:53
Коментари:0
У тешкој жељезничкој несрећи, на дијелу пруге који пролази кроз београдско насеље Раковица,погинула је млада мајка (30) троје дјеце.
До несреће је дошло синоћ око 18 часова, а бол због губитка младог живота подијелио је и ФК Миљаковац сљедећом објавом:
"Велика трагедија на Миљаковцу однијела је живот једне младе дјевојке и мајку троје дјеце. Након пријатељске утакмице нашег клуба по повратку кући на раковичкој прузи живот је изгубила наша драга Сања.
Несрећа се десила након што су се наши навијачи, другари и другарице, пријатељи, браћа и сестре, враћали са утакмице и на прелазу преко пруге код стадиона прелазили преко јединог пута који води са стадиона.
Лакат кривина која је милијарду пута довела у опасност све нас и која никада није регулисана је овог пута однијела живот наше другарице, сестре, мајке и особе која је вољела клуб више него било шта и неко је ко није пропуштао утакмице нашег Миљаковца.
Подсјетимо, у београдском насељу Раковица, синоћ око 18 часова, догодила се тешка жељезничка несрећа у којој је живот изгубила жена С. В. (30).
Машиновођа који је управљао возом изјавио је да је жену примијетио на свега три метра раздаљине, те да због масе возила и кратког пута кочења ударац није могао да избјегне.
До несреће је дошло на дијелу пруге којим је саобраћао путнички воз на релацији Пријепоље – Београд. Према незваничним информацијама, воз је налетео на жену у тренутку када се она налазила на колосеку. Екипе Хитне помоћи које су изашле на терен могле су само да утврде смрт.
