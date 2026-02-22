Овај "јефтини" Ајфон и није баш јефтин

Извор:
Б92
22.02.2026
12:36
Коментари:0
Caviar је представио iPhone Air од 24-каратног злата, са цијеном која оставља без даха у односу на оригинал.
Иако Apple-ov iPhone Air (познат и као iPhone 17 Слим) прати репутација модела који би требало да попуни празнину у средини понуде, чувени руски бренд луксузних додатака Caviar одлучио је да му подари третман који пркоси свакој идеји о уштеди.
Caviar је представио своју нову колекцију базирану на iPhone Air моделу, а звијезда серије је верзија пресвучена 24-каратним златом. Док се оригинални Apple-ov дизајн фокусира на минимализам и екстремну танкоћу, Caviar је у ту једначину убацио најплеменитије материјале.
Друштво
4 ч0
Регион
4 ч0
Друштво
4 ч0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
57
16
51
16
45
16
41
16
36
Тренутно на програму