Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

Извор:
Курир
22.02.2026
11:30
Коментари:0
Прва посјета тек рођеној беби је осјетљива ситуација у којој се преплићу рањивост и снажне емоције. Док новопечена мама пролази кроз физички опоравак и хормоналне промјене, родбину и пријатеље брине колико новца је довољно да ставе у коверту приликом посјете.
Сестре, кумови и чланови родбине често се питају колико је “пристојно” дати пара за бабине. Ових дана управо та тема поново је актуелизована на друштвеним мрежама.
Једна дјевојка у дилеми је упитала да је у реду да на бабине однесе 500 евра, што је многе и шокирало.
- Колико дати новца за сестрино дијете? То је заправо дијете од супругове сестре. Желимо дати 500 евра. Не знамо да ли је то пуно или мало? Дефинитивно идемо изван својих могућности - упитала је она у једној Фејсбук групи.
Мишљења су подијељена - док једни кажу да је цифра потпуно у реду за модерне стандарде, други упозоравају да нико не би требао да иде преко својих могућности, ма колико желели да се покажу великодушно.
- 100 евра и то је то. Ово је сулуда цифра по мени коју сте навели - наводи се у једном од коментара.
Многи су навели да је то цифра коју многи не могу ни као поклон за свадбу да приуште.
- Дигни кредит па дај. Па каква су то измишљања, добила сам 100 евра и мислим да је и то много - написала је једна корисница.
У сваком случају, бабине су често више од поклона, то је прилика да се покаже пажња.
