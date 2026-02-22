Logo
Вуку златна медаља и титула апсолутног побједника Математичке олимпијаде у САД

РТС

22.02.2026

10:47

Вук Николов медаља олимпијада
Фото: RTS

На међународној Олимпијади Сједињених Америчких Држава из математике, Вук Николов из Србије освојио је златну медаљу и титулу апсолутног побједника за ученике трећег и четвртог разреда гимназије. Да би сину обезбиједио одлазак на такмичење, отац је направио линк за донације, а остатак трошкова је сам обезбиједио. И није погријешио.

Такмичење се одржава сваких шест мјесеци, а Вук је за њега сазнао пошто је, као и остали ученици, од директорке добио линк на који може да се пријави. Квалификационе рунде су биле онлајн, а финална уживо, са тачно одређеним пропозицијама.

- Због предострожности морале су да се укључе камере, да буде звук и да се шерује екран да не би било преписивања и варања. А онда финална рунда, то се радило сат и по времена, и то је било све у једном дану, задаци су били на заокруживање - каже Вук Николов за РТС.

"Искрено, ја се овоме нисам надао"

Успјех га води на квалификације и такмичење у Тексасу.

- Тако да бих се опет пријавио за те квалификације и пробао да опет одем и остварим успјех и тамо. Искрено, ја се овоме нисам надао. Ја сам тамо отишао релаксиран, стварно сам се надао да урадим што боље, али нисам ни очекивао да ћу на крају успјети да добијем златну медаљу - каже Вук.

Осим за Вука, и за школу је ово такмичење ново искуство.

- Он је био храбар у својој жељи да жели да иде на финале у Америку. Дао је све од себе да обезбиједи и средства и могућности да путује у Америку. Ово је велики успјех за њега, некако то је сатисфакција, да он заиста може пуно да покаже - каже Мирјана Катић, директорка Математичке гимназије у Београду.

И у триатлону успјешан

А од Вука нешто можемо да научимо и о спорту, јер бави се и триатлоном.

- Тренирам триатлон већ неко вријеме. То је спорт где се плива, вози бицикл и онда трчи. И ту сам се такође такмичио прошле године и остварио, ја мислим, добре резултате. У генералном пласману кад се саберу сви успјеси са свих трка од прошле године, био сам други у држави за моју категорију - каже Вук.

Жели да са што бољим успјехом заврши средњу школу, а онда ће видјети да ли ће студије наставити у земљи или иностранству.

Вук Николов

matematička olimpijada

