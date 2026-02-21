Logo
У Тополи потврђена афричка куга свиња

СРНА

21.02.2026

20:20

Фото: АТВ

Афричка куга свиња потврђена је на подручју општине Топола, а област у полупречнику од три километра проглашена је зараженим подручјем, саопштено је из Управе за ватерину при Министарству пољопривреде Србије.

Заражена зона обухвата насељена места Јеленац, Маскар и Белосавци, објављено је на сајту општине Топола.

- Ветеринарске службе су у сарадњи са општином Топола предузеле све неопходне мјере по налогу надлежних републичких институција - наводи се у саопштењу.

На улазима и излазима из села Јеленац постављене су дезинфекционе баријере ради превентивног дјеловања и спречавања евентуалног ширења заразе.

- Ветеринарске службе обилазе домаћинства која могу бити потенцијално угрожена и мјештанима пружају потребне информације у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом - истиче се у саопштењу општине Топола.

Афричка куга свиња вирусна је заразна болест домаћих и дивљих свиња која није опасна за људе и друге животиње, не спада у зоонозе тако да се ни на који начин не може пренијети на човјека и угрозити његово здравље.

Topola

Афричка куга свиња

