Пет хороскопских знакова имаће викенд пун изненађења

Предстоји викенд пун изненађења за пет знакова хороскопа, изненадни налети енергије, необичне идеје и изненадне промјене у плановима дешаваће се током цијелог викенда.
Неки викенди као да се појављују ниоткуда и нежно избацују све из рутине. Управо је то врста викенда са којом се суочавају одређени хороскопски знаци, а долази са дозом непредвидивости која може бити подједнако узбудљива колико и збуњујућа, преноси Крстарица.
Ован – изненадни налет енергије
За оне рођене у знаку знаку Овна овај викенд доноси изненадни налет енергије и потребу за акцијом. Планови који су до јуче деловали чврсто могли би се променити у последњем тренутку – и то на боље.
Неочекивани позив или спонтани излазак могли би отворити врата новим познанствима или чак малим авантурама о којима ће се дуго причати.
Близанци – комуникација је кључна
С друге стране, Близанци улазе у период у којем комуникација игра кључну улогу. Поруке које стижу у „погрешно време“ или разговори који почињу потпуно невино могли би се претворити у нешто много дубље. Управо у тој непредвидивости лежи магија – никад не знате где ц́е вас једна реченица одвести.
Лав – састанак или случајни сусрет доноси изненађење
За вас, викенд је резервисан за изненађења која долазе кроз друштвене ситуације. Било да је у питању састанак, догађај или случајни сусрет, постоји велика шанса да ће се наћи у центру пажње. Међутим, оно што ово време чини посебним је чињеница да би пажња могла доћи од некога од кога је најмање очекују.
Шкорпија – прошлост се поново јавља
Шкорпије предстоји викенд пун изненађења на емотивном нивоу. Прошлост може неочекивано поново избити – кроз поруку, сусрет или чак сопствене мисли које се изненада враћају. Али уместо да буду избачени из равнотеже, овог пута би могли пронаћи начин да ствари виде из потпуно нове перспективе.
Водолија – промјене планова и необичне идеје
За Водолију, викенд доноси необичне идеје и изненадне промене у плановима. Оно што је изгледало као миран и опуштен распоред могло би се претворити у низ спонтаних одлука које воде до неочекиваних искустава. Управо у тој непланираности лежи прилика за нешто ново – можда чак и за промену која ће трајати дуже од самог викенда, пише Глас Српске
