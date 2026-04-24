Прољећне ролнице! Укусне и спремне зачас

24.04.2026 12:05

Рецепт за прољећне ролнице
Фото: Pexel/ Tamba Budiarsana

Уколико тражите једноставан али укусан рецепт, који ће одговарати храни која је у сезони, управо сте га пронашли. Прољећне ролнице, свима укусне, а једноставне за направити

Састојци

  • 200г свјеже паприке
  • 1 главица црног лука или једна везица младог лука
  • 300г тиквица
  • 200г мркве
  • 2 кашике уља
  • 1 кашичица вегете, со по потреби и мљевени бибер
  • 1 кашика пармезана
  • 300г танких кора за питу
  • 1 јаје за премазивање кора
  • уље за дубоко пржење

Припрема

Паприку, лук и тиквицу исјећи на тракице и пропржити на двије кашике уља. Обарити мркву охладити и исјећи на тракице. Посолити, побиберити по укусу и додати вегету. Додати пармезан па добро промијешати. Коре исјећи на квадрате жељене величине у средину ставизи двије кашичице фила. Рубове тијеста премазати јајетом размућеним. Крајеве тијеста савити затим заролати. исто то урадити са преосталим тијестом и поврћем. Пржити у врелом уљу по два минута са свих страна, затим ролне вадити на упијајући папир.

