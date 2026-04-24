”Знаш ли ко сам ја, попићеш метак!”: Потврђена оптужница против Јовића

Аутор:

Огњен Матавуљ
24.04.2026 14:27

Коментари:

5
Фото: АТВ

Основни суд у Бањалуци потврдио је оптужницу против Михајла Јовића (22) и његовог оца Радослава Раће Јовића (49) због напада на полицијског инспектора и полицајце у бањалучком насељу Старчевица.

Михајо је оптужен за спречавање службеног лица у вршењу службене радње, а Радослав за напад на службено лице у вршењу службене дужности и угрожавање сигурности.

”Јеси луд? Шта се правиш паметан, шта се мијешаш”

У оптужници, коју је објавило ОЈТ Бањалука, наводи се да је Михајло 30. августа прошле године на паркингу зграде у Булевару Степе Степановића у вршењу службене дужности спријечио полицијске службенике С. Ш., Н. Р., Н. С. и Г. К.

Појашњава се да је С.Ш. задржао малољетника који је металном шипком ударио у стакло аутомобила ”ауди” и то тако што је извадио службени пиштољ и издао му наређење: ”Полиција, стани, лези доле!”. Када је С.Ш. кренуо да ухапси малољетника Михајло му се обратио ријечима: ”Јеси луд? Шта се правиш паметан, шта се мијешаш?”. Инспектор му је издао наређење ријечима: ”Полиција, одбиј”, али је Михајло наставио да се креће према њему.

”Сад ћеш видјети, од метка ћу те својим тијелом спашавати”

”Рекао му је: ”Шта се правиш паметан. Знаш ли ко сам ја? Ја сам Михајло Јовић, попићеш метак, дијете ти је у ауту. То је мој ауто, моје жене ауто”. Малољетнику је рекао да бјежи, што је он и учинио. Инспектору је потом рекао: ”Уперио су пиштољ у малољетника. Сад ћеш видјети ја ћу те од метка својим тијелом спашавати”, након чега је телефоном позвао непознату особу и рекао: ”Доћи овамо, уперио је пиштољ у мене”, наводи се у оптужници.

Појашњава се да је потом на мјесту догађаја стигао Радослав Јовић који је напао инспектора говорећи му: ”У кога ти упераш пиштољ”, ударивши га у тестисе.

Инспектора ударали пендреком, рукама и ногама

”Оштећени С.Ш. је од ударца пао на кољена, да би га Радослав руком ударио у десни ребарни лук и главу. Након тога је Михајло спријечио полицајце Н. Р. и Н. С. у хапшењу тако што је Н.Т. ударио лактом у десно око. Приликом даљих покушаја хапшења ударио је полицајца Н.С. песницом у предјелу врата. Затим је пришао полицајцу Г.К. и шаком га неколико пута ударио по глави и тијелу”, наводи се у оптужници.

Додаје се да је потом Радослав пришао Г.К. пријетећи му ријечима: ”Убићу те, нек ти каже Т. колико сам их до сада, а ти си сљедећи”, што је код полицајца изазвало страх за властити живот и безбједност.

”Потом је Михајло пришао С.Ш. и попрскао га бибер спрејом по очима, те му рукама и ногама задао неколико удараца у главу и тијелу. Пришао му је и Радослав и пендреком и ногама му задао неколико удараца у тијело”, описано је у оптужниици.

