Акција ”Огањ”: Ухапшен осумњичени за паљевину возила замјеника градоначелника Брчког

Аутор:

Огњен Матавуљ
24.04.2026 13:28

Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Брчанска полиција ухапсила је три особе у наставку акције ”Огањ”, усмјерене на расвјетљавање паљевине аутомобила по Брчком међу којима је и ”рено каптур” власништво супруге замјеника градоначелника Брчког Анте Домића.

Како наводе у полицији ухапшени су три особе из Брчког старе 29, 36 и 29 година, те је документовано више кривичних дјела. Управо је један од њих осумњичен као директни извршилац паљевине Домићевог возила.

Одузети дрога и оружје

”Током претреса стамбених објеката и возила које користе три осумњичена пронађене су и привремено одузете одређене количине материја налик кокаину, спиду и марихуани. Затим сјеменке индијске конопље, прецизне ваге, фантомка, аутомотаска пушка М70 са оквиром и муницијом, пиштољ калибра 7,62мм и пиштољ ”ЦЗ” са избрисаним серијским бројем и муницијом”, саопштила је полиција Брчко дистрикта.

Паљевина

Хроника

Акција "Огањ": Расвијетљене паљевине два возила, у току претреси

Додају да се тројици осумњичених на терет ставља да су починили кривична дјела оштећење туђе ствари, изазивање опште опасности, учествовање у групи људи која почини кривично дјело, недозвољено држање оружја или експлозивних материја, неовлаштена производња и промет дрогом, као и кривично дјело неовлаштена набавка, држање оружја или продаја оружја или битних дијелова за оружје.

Запаљени ”каптур” и ”скала”

”Оштећене туђе ствари се односи на догађај од 12. марта када је у насељу Еш запаљен ”рено кептур” (возило супруге Анте Домића, оп.а.). Изазивање опште опасности односи се на паљевину ”шкоде скале” (власништво поликлинке Пајић, оп.а.) од 6. марта у улици Марина Држића када су оштећена још два возила”, наводе у полицији.

Истрага се наставља

Додају да ће тројица осумњичених Брчака бити предати у надлежност тужилаштва и против њих ће бити поднесен приједлог за одређивање притвора.

”Полиција Брчко дистрикта под надзором Тужилаштва Брчко дистрикта интензивно наставља даље истражне активности, о чему ће јавност бити правовремено упозната”, наводе у полицији.

У акцији ”Огањ” претходно су расвијетљене двије паљевине возила у Брчком из 2025. године, због чега су ухапшене двије особе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

