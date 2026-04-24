Хорор: Малољетник силовао сестру, мајка је трудну бацила с балкона, страдало нерођено дијете

Огњен Матавуљ
24.04.2026 12:08

Малољетник из Велике Кладуше ухапшен је због сумње да је силовао своју сестру, а њихова мајка је ухапшена због сумње да је приликом покушаја убиства кћерке, која је била у поодмлаклој фази трудноће, усмртила њено нерођено дијете.

Овај незапамћени хорор откривен је на подручју Велике Кладуше. Како незванично сазнајемо мајка је осумњичена да је са балкона бацила своју кћерку, особу са потешкоћама у развоју, која је била трудна, при чему је страдало њено нерођено дијете. С друге стране њен син је осумњичен да је претходно силовао своју сестру.

Осумњичени за силовање и тешко убиство

Обоје су, по налогу Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона, ухапсили полицијски службеници Управе полиције МУП-а УСК.

”Ухапшене су двије особе, од којих је једно малољетно. Малољетник је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело силовање, а пунољетна особа због сумње да је починила кривична дјела тешко убиство и покушај тешког убиства”, саопштило је Кантонално тужилаштво УСК.

Предати у надлежност тужилаштва

Након хапшења осумњичени су предати у надлежност тужилаштва и након што буду испитани биће одлучено о даљим мјерама и радњама.

”Кантонално тужилаштво УСК приоритетно ће подузимати истражне радње у циљу утврђивања потпуног и правилног чињеничног стања и расвјетљавања свих околности ових кривичних дјела”, наводе у Тужилаштву.

