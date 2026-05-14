Народ прича: Породица Кос

Ивана, Мирко и њихово троје дјеце посвећени су пољопривреди и животу на селу. Њихова прича почела је од узгоја цвијећа, а данас се развила у озбиљно породично газдинство са мјешовитом фармом.

Са овог имања, кроз радионице и школе природе за дјецу, љубав према селу и пољопривреди шири се и на малишане шест општина и градова ове регије.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.