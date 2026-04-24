Антиваксерски покрети шире дезинформације, вакцина доживотно улагање у здравље дјеце

Аутор:АТВ
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске саопштило је да је вакцинација је доживотно улагање у здравље дјеце, што је вишеструко потврђено кроз науку и праксу, а да антиваксерски покрети шире дезинформације и угрожавају здравље и живот дјеце.
Из Министарства су истакли да је вакцинација једна од најефикаснијих и најважнијих јавноздравствених мјера и позвали родитеље да информације о вакцинацији траже од здравствених радника и релевантних институција, како би доносили одлуке у најбољем интересу здравља своје дјеце.
"Нажалост, управо поводом обиљежавања Европске седмице имунизације суочавамо се са активностима и заговарањима антиваксерских покрета који промовишу квази-науку, шире дезинформације и на тај начин угрожавају здравље и животе дјеце", истакли су из Министарства.
На медије се апелује да о темама од јавноздравственог значаја извјештавају одговорно, етички и у складу са научно утемељеним чињеницама, те да не преносе информације које пласирају нестручни појединци и надриљекари, како би се спријечило ширење дезинформација и очувало повјерење грађана у медицину.
Сваке године, крајем априла обиљежава се Европска/Свјетска седмица имунизације с циљем промоције имунизације као кључне мјере за превенцију болести и заштиту живота, а ове године мото обиљежавања је "За сваку генерацију, вакцине дјелују", саопштено је из Министарства здравља и социјалне заштите.
Кампања ће се фокусирати на значај вакцинације у свим генерацијама, јачање јавног повјерења, подршку здравственим радницима и осигуравање једнаког приступа заштити за све заједнице и појединце.
Из Министарства су истакли да здравствени систем остаје отворен за јавни дијалог и одговоре на питања грађана, али искључиво у оквирима стручних и научно утемељених платформи.
Наглашено је да је имунизација једна од најефикаснијих и најисплативијих здравствених интервенција, која представља доживотно улагање у здравље дјеце и њихову добробит.
"Вакцина је најбољи `тренер или учитељ имуног система` тако што га стимулише на производњу заштитних антитијела и ћелија, које ће омогућити тијелу да кроз процес примарне вакцинације и ревакцинације добије потпуну заштиту од разних болести које се могу спречити вакцинацијом", наводи се у саопштењу.
Као једна од чињеница наведено је и да је од прве вакцине против малих богиња 1789. године, па све до најновијих вакцина које се данас користе, захваљујући вакцинацији, животни вијек милијарди људи је значајно продужен.
"Вакцине су кључни дио одржавања здравља у свакој доби. Данас вакцине штите људе током цијелог живота, од дјетињства до одрасле доби, пружајући заштиту за више од 30 инфекција и тешких болести", наводи се у саопштењу.
У саопштењу се додаје да су захваљујући вакцинацији, велике богиње ерадиковане и нико више не оболијева од ове тешке болести која је односила милионе живота.
"Захваљујући вакцинацији, оболијевање од дјечје парализе у свијету је смањено за 99 одсто у односу на 1988. годину, када је започет програм вакцинације" наводи се у саопштењу.
Вакцинација против хуманог папилома /ХПВ/ вируса може спријечити до 90 одсто случајева рака грлића материце - ова вакцина у комбинацији са редовним скрининг прегледима је најефикасније средство за превенцију рака грлића материце.
Како је наведно, у 2024. години у свијету је обухват трећом дозом вакцине која штити од дифтерије, тетануса и пертусиса износио 85 одсто.
"Мале богиње су једна од најзаразнијих болести које постоје. Проценат дјеце која су примила прву дозу вакцине против малих богиња је 2024. године у свијету износио 84 одсто у односу на 2019. годину када је проценат био 86 одсто", кажу у Министарству.
Додали су да невакцинисана мала дјеца имају највећи ризик од добијања малих богиња и компликација ове болести, укључујући и смрт.
Детаљније информације о имунизацији доступне су и на интернет-страницама Института за јавно здравство Републике Српске и Министарства здравља и социјалне заштите
