Минић о генералу Младићу: Обратићемо се међународним организацијама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да ће Српска заједно са Србијом реаговати према међународним организацијама у вези са генералом Ратком Младићем како би му било омогућено лијечење у Србији.
Минић је истакао да се свакодневно прати ситуација у вези са српским генералом и да је јасно да притворска болница у Хагу не одговара његовом здравственом стању и да представља освету или мучење.
"Мислим да је ово недопустиво, поготово јер смо чули да медицинска њега и помоћ нису били адекватни. То представља кршење елементарних људских норми", рекао је Минић Срни у Београду.
Истакао је да се Српска, као и Србија, може да да гаранције и да се обраћа институцијама и установама.
"Сигурно да ћемо користећи сарадњу са Србијом реаговати према свим међународним институцијама", рекао је Минић.
Оцијенио је да је Хашки трибубал изгубио кредибилитет али да је остала жеља, када су Срби у питању, да се све срповеде по најстрожим могућим правилима уз кршење свих могућих међународних норми.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму