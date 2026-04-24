Logo
Large banner

Минић о генералу Младићу: Обратићемо се међународним организацијама

Аутор:

АТВ
24.04.2026 14:08

Коментари:

0
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да ће Српска заједно са Србијом реаговати према међународним организацијама у вези са генералом Ратком Младићем како би му било омогућено лијечење у Србији.

Минић је истакао да се свакодневно прати ситуација у вези са српским генералом и да је јасно да притворска болница у Хагу не одговара његовом здравственом стању и да представља освету или мучење.

"Мислим да је ово недопустиво, поготово јер смо чули да медицинска њега и помоћ нису били адекватни. То представља кршење елементарних људских норми", рекао је Минић Срни у Београду.

Истакао је да се Српска, као и Србија, може да да гаранције и да се обраћа институцијама и установама.

"Сигурно да ћемо користећи сарадњу са Србијом реаговати према свим међународним институцијама", рекао је Минић.

Оцијенио је да је Хашки трибубал изгубио кредибилитет али да је остала жеља, када су Срби у питању, да се све срповеде по најстрожим могућим правилима уз кршење свих могућих међународних норми.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Ратко Младић

Ратко Младић мождани удар

Хаг

лијечење

Србија

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Београд, 24. априла 2026. -У згради Владе Србије почео је састанак између премијера Србије Ђуре Мацута и премијера Републике Српске Саве Минића, а на састанку су присутни и министри две владе.На састанку присуствују министри правде Србије и Републике Српске Ненад Вујић и Горан Селак, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Србије Александра Софронијевић и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner