Појавио се узнемирујући снимак: Аутобус пропао кроз лед у најдубље језеро, само једна особа преживјела

Руске власти извијестиле су да су рониоци извукли тијела седам кинеских туриста и руског возача који су погинули након што је њихов аутобус у петак пао кроз лед на језеру Бајкал.
Један кинески туриста успио је побјећи, рекао је гувернер Иркутске регије Игор Кобзев, изражавајући "најдубље саучешће породицама и пријатељима жртава".
Мјесто несреће налазило се на дубини од 18 метара, а рониоци су морали користити подводне камере како би лоцирали тијела. Возило је упало у пукотину на леду широку три метра. Гувернер је упозорио туристе да је излазак на лед Бајкала "смртно опасан" и да се требају користити само услугама службених туристичких агенција.
A video has emerged of the tragedy on Lake Baikal — a bus with Chinese tourists sank through the ice within seconds— NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026
The incident occurred on February 20. Eight people were killed, including a 14-year-old child.
Only one passenger survived — he was pulled out with a rope right… pic.twitter.com/P1S3SqHIW1
Сви кинески туристи, укључујући 14-годишње дијете, путовали су самостално. Против непознатих особа отворена је криминалистичка истрага о узроку несреће, јавља BBC.
Кобзев је такође објавио да, упркос трагедији, неки туристи и даље рискирају живот, током петка и суботе шест људи спашено је након што су остали заробљени у својим возилима на леду. Крајем јануара кинески турист је погинуо након превртања аутомобила на залеђеном Бајкалу.
Бајкал, најдубље језеро на свијету с максималном дубином од 1642 метра, популарна је туристичка дестинација, али често смртоносна зими због залеђеног површинског слоја.
