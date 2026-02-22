Logo
Појавио се узнемирујући снимак: Аутобус пропао кроз лед у најдубље језеро, само једна особа преживјела

Извор:

Аваз

22.02.2026

11:08

Појавио се узнемирујући снимак: Аутобус пропао кроз лед у најдубље језеро, само једна особа преживјела
Фото: Printscreen/X

Руске власти извијестиле су да су рониоци извукли тијела седам кинеских туриста и руског возача који су погинули након што је њихов аутобус у петак пао кроз лед на језеру Бајкал.

Један кинески туриста успио је побјећи, рекао је гувернер Иркутске регије Игор Кобзев, изражавајући "најдубље саучешће породицама и пријатељима жртава".

Мјесто несреће налазило се на дубини од 18 метара, а рониоци су морали користити подводне камере како би лоцирали тијела. Возило је упало у пукотину на леду широку три метра. Гувернер је упозорио туристе да је излазак на лед Бајкала "смртно опасан" и да се требају користити само услугама службених туристичких агенција.

Сви кинески туристи, укључујући 14-годишње дијете, путовали су самостално. Против непознатих особа отворена је криминалистичка истрага о узроку несреће, јавља BBC.

Кобзев је такође објавио да, упркос трагедији, неки туристи и даље рискирају живот, током петка и суботе шест људи спашено је након што су остали заробљени у својим возилима на леду. Крајем јануара кинески турист је погинуо након превртања аутомобила на залеђеном Бајкалу.

Бајкал, најдубље језеро на свијету с максималном дубином од 1642 метра, популарна је туристичка дестинација, али често смртоносна зими због залеђеног површинског слоја.

