Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

22.02.2026
13:54
Коментари:0
Голема ајкула, друга највећа врста морског пса на свијету, снимљена је ове седмице у мору недалеко од хрватског острва Црес.
Голема ајкула (Cetorhinus maximus) није опасна по људе, храни се планктонима и строго је заштићена.
Друга је највећа врста морског пса на свијету, одмах иза кит ајкуле, и може да нарасте преко десет метара.
Иако је ријеч о ријеткој врсти, голема ајкула стално је присутна дуж источне обале Јадрана.
