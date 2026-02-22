Logo
Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

22.02.2026

13:54

22.02.2026

13:54

Коментари:

0
Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

Голема ајкула, друга највећа врста морског пса на свијету, снимљена је ове седмице у мору недалеко од хрватског острва Црес.

Голема ајкула (Cetorhinus maximus) није опасна по људе, храни се планктонима и строго је заштићена.

Друга је највећа врста морског пса на свијету, одмах иза кит ајкуле, и може да нарасте преко десет метара.

Иако је ријеч о ријеткој врсти, голема ајкула стално је присутна дуж источне обале Јадрана.

Ајкула

Хрватска

