Пуцњава на Трамповом имању: Тајна служба ликвидирала мушкарца

Извор:

Агенције

22.02.2026

15:25

Пуцњава на Трамповом имању: Тајна служба ликвидирала мушкарца
Фото: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Америчка Тајна служба убила је мушкарца који је покушао незаконито да уђе у осигурани дио имања америчког предсједника Доналда Трампа Мар-а-Лаго на Флориди, саопштила је Тајна служба.

Према наводима Тајне службе, убијени мушкарац био је у двадесетим годинама.

Покушао је незаконито да уђе у заштићено подручје Мар-а-Лага, након чега су агенти отворили ватру и усмртили га.

Трамп у тренутку инцидента није био на Флориди, него у Вашингтону, наводи се у саопштењу.

Доналд Трамп

Florida

