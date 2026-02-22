Пуцњава на Трамповом имању: Тајна служба ликвидирала мушкарца

Извор:
Америчка Тајна служба убила је мушкарца који је покушао незаконито да уђе у осигурани дио имања америчког предсједника Доналда Трампа Мар-а-Лаго на Флориди, саопштила је Тајна служба.
Према наводима Тајне службе, убијени мушкарац био је у двадесетим годинама.
Покушао је незаконито да уђе у заштићено подручје Мар-а-Лага, након чега су агенти отворили ватру и усмртили га.
Трамп у тренутку инцидента није био на Флориди, него у Вашингтону, наводи се у саопштењу.
