Трамп најавио да шаље болнички брод на Гренланд

Извор:

Sputnjik

22.02.2026

08:01

Трамп најавио да шаље болнички брод на Гренланд
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да сарађује са гувернером Луизијане Џефом Лендријем, како би послао болнички брод на Гренланд, данску територију за коју је више пута раније изјавио да жели да припоји Сједињеним Америчким Државама.

План да пошаље болнички брод на Гренланд Трамп је објавио на друштвеним мрежама непосредно прије вечере, коју је организовао за републиканске гувернере у Бијелој кући, гдје је сједио поред Лендрија и разговарао са њим, преноси данас Ројтерс.

- У сарадњи са фантастичним гувернером Луизијане Џефом Лендријем, послаћемо сјајан болнички брод на Гренланд да се брине о многим људима који су болесни, а о којима се тамо не брине. На путу је - рекао је Трамп.

Трампова објава усљедила је неколико сати након што је данска Заједничка арктичка команда саопштила да је евакуисала члана посаде којем је била потребна хитна медицинска помоћ са америчке подморнице у водама Гренланда, седам наутичких миља од главног града Гренланда Нука.

Гренланд, Данска и САД су крајем прошлог мјесеца одржали разговоре како би ријешиле ситуацију након вишемјесечних тензија унутар НАТО-а.

Дански краљ Фредерик је прошле недјеље посјетио Гренланд по други пут за годину дана, покушавајући да покаже јединство са том територијом упркос Трамповим напорима да купи острво.

11

57

Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

11

54

Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

11

53

Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

11

30

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

11

16

Хапшење због напада на ватерполисте Борца

