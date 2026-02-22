Доналд Трамп звао Уроша Медића! "Србијо долазимо"

Извор:
Предсједник САД Доналд Трамп и српски MMA борац Урош Медић су се чули телефоном одмах послије побједе Србина, и проблем који је имао је ријешен!
Најбољи српски MMA борац, Урош Медић, јутрос по нашем времену је забиљежио велику побједу у кавезу, пошто је у Хјустону нокаутом у првој рунди савладао Џефа Нила!
Послије борбе, Медић је апеловао на предсједника САД Доналда Трампа да му "среди" проблеме које има са имиграционом службом, и затражио од њега да му омогући да сљедећу борбу одради у Београду, гдје би UFC требало да организује спектакл, и то против Леона Едвардса.
На невјерицу многих, непосредно послије Медићевог меча, он и Трамп су разговарали телефоном, и све је ријешено!
"Управо сам завршио разговор са Предсједником Америке Доналдом Трампом, захваљујући Дејни Вајту, и могу да путујем! СРБИЈО ДОЛАЗИМО!!!", написао је Медић на свом Инстаграму.
Подсјетимо, послије борбе Урош је одржао запаљив говор:
- Хвала, хвала Хјустоне, хвала свима. Желим да захвалим Богу, Исусу Христу. Ви људи знате, не морам много да вам причам, молим се сваког дана и сваке ноћи, то је тако добро за мене. Хјустоне, имамо проблем, а тај проблем сам ја. Ова дивизија је у невољи. Треба им нешто овако, а ја сам ту да им то доставим. Нокаутираћу све у овој дивизији, проћи ћу као булдожер. Запамтите моје ријечи. Не знам колико сте ме пратили од када сам почео, али све сам нокаутирао. Наравно, изгубио сам неки пут, али ја сам само човјек. Изгубићу поново, али можете се кладити да ћу се вратити, и је**** све нокаутирати - почео је Медић.
- Знао сам да ће хтјети да боксује са мном. Не може много момака боксовати са мном. Бокс је једна од мојих омиљених ствари. Морам да се извиним што му се то десило пред домаћом публиком, тешко је гледати то. Био сам на другом крају. Али најважније је да устанеш, и наставиш даље. Живот може да удари милион пута јаче од било ког човека.
- Београде, Србија, овог лета! Леон "Роки" Едвардс, уколико је слободан. Дајте да се то деси. Нокаутираћу и њега, и све након њега. Нокаутираћу све. Имам један проблем, имиграциона ме држи, још увек не могу да путујем. Ово је моја молба за помоћ, господине председниче, уколико гледате ово, молим вас, морамо ићи у Београд на лето на UFC - рекао је Медић.
