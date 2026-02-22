Logo
Виткоф: Услови за састанак лидера о Украјини могли би се стећи за три недјеље

Извор:

Танјуг

22.02.2026

08:05

Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Специјални амерички изасланик Стив Виткоф најавио је да би преговори о мировном плану о Украјини могли да се одрже у року од три недјеље, што би, по његовој оцјени, отворило пут трилатералном састанку између америчког, руског и украјинског предсједника, Доналда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленског.

Виткоф је за Фокс њуз рекао да се он и зет америчког предсједника Џаред Кушнер, који је стални члан делегације за мировне преговоре о Украјини, надају да ће "представити неке приједлоге" руској и украјинској страни, који ће их приближити у наредне три недјеље.

- И можда чак довести до самита између Зеленског и предсједника Путина, можда у неком тренутку и трилатералног самита са (америчким) предсједником, видјећемо - рекао је Виткоф.

Према његовим ријечима, Трамп не би учествовао на трилатералном састанку кад не би био увјерен да ће то довести до одобрења споразума и "бољег резултата".

Таг :

Стив Виткоф

