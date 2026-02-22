Пакистан напао Авганистан

Извор:
Пакистан је синоћ извео више ваздушних напада усмјерених на милитанте у сусједном Авганистану, гдје је влада извијестила да су међу десетинама погинулих и рањених људи и дјеца.
Исламабад није прецизно навео гдје су напади изведени нити је објавио друге детаље.
Портпарол авганистанске владе Забихулах Муџахид изјавио је да је Пакистан извео нападе унутар Авганистана.
Рекао је да су напади били усмјерени на цивиле у провинцијама Нангархар и Пактика, при чему су убијене и рањене десетине људи, укључујући жене и дјецу.
Пакистански министар информисања Атаула Тарар казао је да је војска спровела „селективне операције засноване на обавјештајним подацима“ против седам кампова који припадају пакистанским талибанима и њиховим подружницама.
Рекао је да је и подружница Исламске државе била мета напада у пограничном подручју.
У октобру је Пакистан такође извео нападе дубоко у Авганистану, циљајући скровишта милитаната.
Тарар је рекао да је Пакистан „одувијек тежио одржавању мира и стабилности у региону“, али је додао да безбједност и сигурност пакистанских грађана остају главни приоритет.
Након насиља у суботу, пакистанска војска упозорила је да неће „показати никакву уздржаност“ и да ће се операције против одговорних наставити „без обзира на њихову локацију“, што је указало на растуће тензије између Исламабада и Кабула.
Односи између сусједних земаља остали су напети од октобра, када су у смртоносним граничним сукобима погинуле десетине војника, цивила и осумњичених милитаната. Насиље је услиједило након експлозија у Кабулу за које су авганистански званичници окривили Пакистан.
Примирје постигнуто уз посредовање Катара углавном је одржано, али преговори у Истанбулу нису успјели да донесу формални споразум, а односи су и даље затегнути.
