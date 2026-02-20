Празни се трибина са навијачима Партизана, играчи се повукли у свлачионицу

Извор:
АТВ
20.02.2026
22:29
Коментари:0
Полуфинални меч Купа Радивоја Кораћа између Партизана и Меге прекинут је због неспортског навијања навијача Партизана.
Судије и играчи су се повукли са терена, док Жандармерија празни трибину са најватренијим навијачима, али увреде и даље трају.
Уколико тако остане онда ће бити испражњена цијела хала.
Навијачи Партизана су током меча вријеђали предсједника Кошаркашког савеза Србије Небојше Човића и његове супруге.
Како јавља наш репортер Никола Лучић, бачена је и петарда на терен.
Резултат прије прекида Партизан - Мега 47:61
Полиција врло брзо испразнила трибину и меч би требало да буде настављен уколико не буде вријеђања.
Играчи Партизана су се вратили на терен
