Празни се трибина са навијачима Партизана, играчи се повукли у свлачионицу

Извор:

АТВ

20.02.2026

22:29

Коментари:

0
жандармерија избацује навијаче партизана
Фото: ATV

Полуфинални меч Купа Радивоја Кораћа између Партизана и Меге прекинут је због неспортског навијања навијача Партизана.

Судије и играчи су се повукли са терена, док Жандармерија празни трибину са најватренијим навијачима, али увреде и даље трају.

Уколико тако остане онда ће бити испражњена цијела хала.

Навијачи Партизана су током меча вријеђали предсједника Кошаркашког савеза Србије Небојше Човића и његове супруге.

Како јавља наш репортер Никола Лучић, бачена је и петарда на терен.

Резултат прије прекида Партизан - Мега 47:61

Трибина испражњена у рекордном року

Навијачи Партизана истјерани са меча
Навијачи Партизана истјерани са меча

Полиција врло брзо испразнила трибину и меч би требало да буде настављен уколико не буде вријеђања.

Играчи Партизана су се вратили на терен

КК Партизан

куп радивоја кораћа

Навијачи

