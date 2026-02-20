Јовановић: Пресудио већи квалитет противника

Аутор:Никола Лучић
Тренер кошаркаша Спартака Владимир Јовановић рекао је да су његови играчи били на високом нивоу против Црвене звезде, али да је већи квалитет противника на крају пресудио.
„Црвено-бијели“ савладали су Спартак резултатом 86:69 у првом полуфиналу Купа Радивоја Кораћа.
„Добар дио утакмице играли смо сјајну кошарку. Сам почетак није био добар, али смо нашли ритам и држали се веома добро. Нашли смо и добра рјешења у нападу. У неким тренуцима када смо водили промашили смо доста отворених шутева и оног тренутка када су они кренули да играју пресинг преко цијелог терена, то је направило разлику. Ту се видјела разлика у односу на нас који играмо АБА лигу и њих који су и у Евролиги“, рекао је тренер кошаркаша Спартака Владимир Јовановић.
Пресудила је Звездина серија 22:0 којом је преломљена утакмица.
„Одлучио сам да играм у мањој ротацији, играти са три центра и пет бекова против Звезде уопште није лако. Мислим да смо играли и добру одбрану. Међутим, енергетски пад и пад концентрације су били једни од разлога зашто смо пали. То је пресудило на крају“, поручио је Јовановић.
