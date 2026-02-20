Logo
Јовановић: Пресудио већи квалитет противника

Никола Лучић

20.02.2026

18:52

Јовановић: Пресудио већи квалитет противника
Тренер кошаркаша Спартака Владимир Јовановић рекао је да су његови играчи били на високом нивоу против Црвене звезде, али да је већи квалитет противника на крају пресудио.

„Црвено-бијели“ савладали су Спартак резултатом 86:69 у првом полуфиналу Купа Радивоја Кораћа.

„Добар дио утакмице играли смо сјајну кошарку. Сам почетак није био добар, али смо нашли ритам и држали се веома добро. Нашли смо и добра рјешења у нападу. У неким тренуцима када смо водили промашили смо доста отворених шутева и оног тренутка када су они кренули да играју пресинг преко цијелог терена, то је направило разлику. Ту се видјела разлика у односу на нас који играмо АБА лигу и њих који су и у Евролиги“, рекао је тренер кошаркаша Спартака Владимир Јовановић.

Пресудила је Звездина серија 22:0 којом је преломљена утакмица.

„Одлучио сам да играм у мањој ротацији, играти са три центра и пет бекова против Звезде уопште није лако. Мислим да смо играли и добру одбрану. Међутим, енергетски пад и пад концентрације су били једни од разлога зашто смо пали. То је пресудило на крају“, поручио је Јовановић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

