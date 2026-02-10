Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

Извор:
Танјуг
10.02.2026
19:03
Коментари:0
Министарство правде Србије поднијело је Шпанији молбу за изручење Василија Гачевића, осумњиченог за убиство ММА борца Стефана Савића, речено је данас Танјугу из тог министарства.
Гачевићево изручење је тражено 2. фебруара ради вођења кривичног поступка због кривичног дјела тешко убиство.
Остали спортови
Освојила сребро на ЗОИ па открила: Имала сам потрес мозга и нападе
Он је ухапшен у Барселони 19. јануара по Интерполовој потјерници Србије.
Сумња се да је 25. фебруара 2024. године у Београду ножем усмртио ММА борца Стефана Савића.
Најновије
Најчитаније
20
18
20
17
20
16
20
14
20
10
Тренутно на програму