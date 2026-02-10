Logo
Large banner

Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

Извор:

Танјуг

10.02.2026

19:03

Коментари:

0
Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца
Фото: Društvene mreže

Министарство правде Србије поднијело је Шпанији молбу за изручење Василија Гачевића, осумњиченог за убиство ММА борца Стефана Савића, речено је данас Танјугу из тог министарства.

Гачевићево изручење је тражено 2. фебруара ради вођења кривичног поступка због кривичног дјела тешко убиство.

Ајлин Гу

Остали спортови

Освојила сребро на ЗОИ па открила: Имала сам потрес мозга и нападе

Он је ухапшен у Барселони 19. јануара по Интерполовој потјерници Србије.

Сумња се да је 25. фебруара 2024. године у Београду ножем усмртио ММА борца Стефана Савића.

Подијели:

Тагови :

Василије Гачевић

Стефан Савић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Република Српска на првом мјесту

Република Српска

Додик: Република Српска на првом мјесту

1 ч

2
Нокти инспирисани леденом кафом су нови хит сезоне

Стил

Нокти инспирисани леденом кафом су нови хит сезоне

1 ч

0
Више нисте сами: Могу да вас прате без камера и телефона

Наука и технологија

Више нисте сами: Могу да вас прате без камера и телефона

1 ч

0
У току припрема вакцине против рака за пацијенткињу из Србије

Здравље

У току припрема вакцине против рака за пацијенткињу из Србије

1 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Србија

Ухапшени бивши руководиоци Старачког дома

2 ч

0
Графит УЧК на Косову

Србија

Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић

4 ч

0
Огласило се тужилаштво због смрти дјевојчице (4)

Србија

Огласило се тужилаштво због смрти дјевојчице (4)

4 ч

0
Вучић: Са Додиком о свим питањима од значаја за Србију и Српску

Србија

Вучић: Са Додиком о свим питањима од значаја за Србију и Српску

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

20

17

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

20

16

Сијарто: Мађарска може наставити суверену стратегију или спроводити агенду Брисела

20

14

Трамп: Спреман сам на војну акцију ако не буде договора са Ираном

20

10

Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner