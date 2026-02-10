Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

Извор:
Sputnjik
10.02.2026
20:18
Мир је увијек бољи од рата, па због актуелне глобалне ситуације, препуне различитих сукоба, губе сви, изјавио је за ТАСС портпарол председника Русије Дмитриј Песков.
"Тренутно губи цијели свијет. Мир је увијек бољи од рата", рекао је Песков одговарајући на питање да ли се може рећи да дипломатија губи, с обзиром на велики број оружаних сукоба у свијету.
Како је истакао, Русији је потребан само онај мир који ће бити у потпуности обезбијеђен и гарантован у складу са њеним интересима.
"Мир је оно што сви очекујемо, што сви тражимо и чему тежимо. Али нама је потребан искључиво мир у којем ће наши интереси бити у потпуности обезбијеђени и заштићени ради нас и ради будућих генерација, укључујући и оне које ће доћи послије вас", рекао је представник Кремља, преноси Спутњик.
По његовим ријечима, Специјална војна операција постала је неизбјежна након што је Запад одбацио све могућности за мирно рјешење.
"Заправо, и Русија и наш предсједник су до посљедњег тренутка настојали да интересе наше земље обезбиједе мирним средствима. И тек након што су западне земље одбациле све могућности за излазак на пут мирног рјешења, Специјална војна операција постала је неизбјежна", рекао је Песков.
