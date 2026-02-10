Logo
Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Мир је увијек бољи од рата, па због актуелне глобалне ситуације, препуне различитих сукоба, губе сви, изјавио је за ТАСС портпарол председника Русије Дмитриј Песков.

"Тренутно губи цијели свијет. Мир је увијек бољи од рата", рекао је Песков одговарајући на питање да ли се може рећи да дипломатија губи, с обзиром на велики број оружаних сукоба у свијету.

Како је истакао, Русији је потребан само онај мир који ће бити у потпуности обезбијеђен и гарантован у складу са њеним интересима.

Џефри Епстајн

Сцена

Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

"Мир је оно што сви очекујемо, што сви тражимо и чему тежимо. Али нама је потребан искључиво мир у којем ће наши интереси бити у потпуности обезбијеђени и заштићени ради нас и ради будућих генерација, укључујући и оне које ће доћи послије вас", рекао је представник Кремља, преноси Спутњик.

По његовим ријечима, Специјална војна операција постала је неизбјежна након што је Запад одбацио све могућности за мирно рјешење.

"Заправо, и Русија и наш предсједник су до посљедњег тренутка настојали да интересе наше земље обезбиједе мирним средствима. И тек након што су западне земље одбациле све могућности за излазак на пут мирног рјешења, Специјална војна операција постала је неизбјежна", рекао је Песков.

Дмитриј Песков

Русија

