Смртоносна зима у Њујорку: Температуре ниже него на Антарктику

Извор:
Анадолија
10.02.2026
19:31
Коментари:0
Најмање 18 људи умрло је у Њујорку током хладног удара током викенда, а од петка је забиљежен још један смртни случај, рекао је градоначелник Зохран Мамдани.
"Од конференције у петак, још један Њујорчанин изгубио је живот на улицама нашег града као посљедица овог хладног удара. Укупан број изгубљених живота сада је 18", рекао је Мамдани новинарима у понедјељак. "Сваки изгубљени живот је трагедија и наставићемо мислити на њихове породице."
Градоначелник је извијестио да је 1.400 особа смјештено у склоништа и сигурна уточишта док се град бори с екстремном хладноћом.
"Овог викенда видјели смо најхладније и најопасније температуре зиме. До сада је у нашем граду било хладније него у дијеловима Антарктика", рекао је Мамдани.
Dondurucu soğuklardan etkilenen New York manzarası. pic.twitter.com/6Q7WjRyO1s— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) February 10, 2026
