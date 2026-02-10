Logo
Large banner

Смртоносна зима у Њујорку: Температуре ниже него на Антарктику

Извор:

Анадолија

10.02.2026

19:31

Коментари:

0
Зима у Њујорку
Фото: Tanjug/AP Photo/Adam Gray

Најмање 18 људи умрло је у Њујорку током хладног удара током викенда, а од петка је забиљежен још један смртни случај, рекао је градоначелник Зохран Мамдани.

"Од конференције у петак, још један Њујорчанин изгубио је живот на улицама нашег града као посљедица овог хладног удара. Укупан број изгубљених живота сада је 18", рекао је Мамдани новинарима у понедјељак. "Сваки изгубљени живот је трагедија и наставићемо мислити на њихове породице."

Дјеца

Друштво

Опасност вреба: Дјеца на интернету лако могу постати жртве

Градоначелник је извијестио да је 1.400 особа смјештено у склоништа и сигурна уточишта док се град бори с екстремном хладноћом.

"Овог викенда видјели смо најхладније и најопасније температуре зиме. До сада је у нашем граду било хладније него у дијеловима Антарктика", рекао је Мамдани.

Подијели:

Тагови :

Njujork

zima

Antarktik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зашто је важно да дјеца одрастају са кућним љубимцима

Породица

Зашто је важно да дјеца одрастају са кућним љубимцима

1 ч

0
Свашта на Скупштини

Република Српска

Свашта на Скупштини

1 ч

0
Додик: Република Српска на првом мјесту

Република Српска

Додик: Република Српска на првом мјесту

1 ч

2
Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

Србија

Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

1 ч

0

Више из рубрике

Захарова о именовању Бербокове: Покушавају да натјерају свијет да заборави

Свијет

Захарова о именовању Бербокове: Покушавају да натјерају свијет да заборави

1 ч

0
Умјетници добијају по 325 евра седмично

Свијет

Умјетници добијају по 325 евра седмично

2 ч

0
"Вулкан судњег дана" се пробудио: Посљедњи пут је убио на хиљаде људи, сви на опрезу

Свијет

"Вулкан судњег дана" се пробудио: Посљедњи пут је убио на хиљаде људи, сви на опрезу

2 ч

0
Лавров: Безбједносне гаранције за Украјину само продужавају сукоб са Русијом

Свијет

Лавров: Безбједносне гаранције за Украјину само продужавају сукоб са Русијом

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

20

17

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

20

16

Сијарто: Мађарска може наставити суверену стратегију или спроводити агенду Брисела

20

14

Трамп: Спреман сам на војну акцију ако не буде договора са Ираном

20

10

Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner