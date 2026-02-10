Logo
Сукоб демонстраната и полиције на протесту у Тирани, бацани Молотовљеви коктели

Извор:

Танјуг

10.02.2026

21:08

Демонстрације у Тирани
Фото: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Шест полицајаца повријеђено је данас у сукобу са демонстрантима током протеста у центру Тиране на који је позвала опозиција тражећи оставку вицепремијерке Белинде Балуку због наводне кроупције, а окупљени грађани бацали су Молотовљеве коктеле на зграду владе Албаније.

Демонстранти су се, преноси Јуроњуз Албанија, најпре окупили испред зграде Владе, гдје су, након обраћања предсједника Демократске партије Саљија Берише, поједини учесници бацали молотовљеве коктеле и ватромет ка објекту.

Полиција је интервенисала употребом водених топова како би растурила окупљене, уз позиве да се дјеца удаље са скупа.

Послије краћих сукоба и покушаја уклањања металних ограда, протест се премјестио испред албанског парламента, гдје је дошло до нових инцидената.

Демонстранти су бацали молотовљеве коктеле и бакље, изазвавши пожар и нове сукобе са полицијом, а једно возило је запаљено.

Министарка унутрашњих послова Албана Кочиу навела је на друштвеним мрежама да је право на протест "поново нарушила група која је изабрала силу умјесто ријечи", поручујући да насиље никада не може бити средство и да ниједна агенда не оправдава његову употребу.

