Руководилац полиције у Дубровнику осумњичен да је крао марихуану из сефа

10.02.2026

16:42

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Руководилац у Полицијској управи дубровачко-неретванској осумњичен је да је из сефа у згради полиције крао марихуану, због чега је привремено удаљен из службе, а против њега је поднесена кривична пријава.

Из ове полицијске управе саопштено је да је проведена истрага против осумњиченог да је починио кривична дјела тешка крађа и тешка крађа у покушају.

Графит на Косову-10022026

Србија

Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић

Привремено је удаљен из службе због сумње на тежу повреду службене дужности.

Руководилац је осумњичен за недолично понашање у служби и изван ње које тешко штети угледу полиције, а против њега је затражено и покретање дисциплинског поступка.

Истражиоци су утврдили да је осумњичени полицајац почетком фебруара, користећи кључ који није смио имати, покушао украсти предмете из металног сефа у згради полиције.

SRĐAN-MAZALICA-230925

Република Српска

Мазалица: Нема уласка БиХ у НАТО

Истрагом је откривено да је у претходном периоду најмање двапут из истог сефа већ украо мању количину марихуане.

Против осумњиченог полицајца поднесена је кривична пријава надлежном тужилаштву у Дубровнику. Осим тога, прекршајно је санкционисан према Закону о сузбијању злоупотребе дроге.

Тагови :

Тагови :

Дубровник

Хрватска

Дрога

Коментари (0)
