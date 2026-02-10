Руководилац полиције у Дубровнику осумњичен да је крао марихуану из сефа

10.02.2026
Руководилац у Полицијској управи дубровачко-неретванској осумњичен је да је из сефа у згради полиције крао марихуану, због чега је привремено удаљен из службе, а против њега је поднесена кривична пријава.
Из ове полицијске управе саопштено је да је проведена истрага против осумњиченог да је починио кривична дјела тешка крађа и тешка крађа у покушају.
Привремено је удаљен из службе због сумње на тежу повреду службене дужности.
Руководилац је осумњичен за недолично понашање у служби и изван ње које тешко штети угледу полиције, а против њега је затражено и покретање дисциплинског поступка.
Истражиоци су утврдили да је осумњичени полицајац почетком фебруара, користећи кључ који није смио имати, покушао украсти предмете из металног сефа у згради полиције.
Истрагом је откривено да је у претходном периоду најмање двапут из истог сефа већ украо мању количину марихуане.
Против осумњиченог полицајца поднесена је кривична пријава надлежном тужилаштву у Дубровнику. Осим тога, прекршајно је санкционисан према Закону о сузбијању злоупотребе дроге.
