Ужас у Хрватској: Држао старијег мушкарца као роба

10.02.2026
10:18
Коментари:0
Мушкарац /38/ из Загреба осумњичен је да је искористио тешко стање шездесетједногодишњег мушкарца и држао га као роба, којег је полиција случајно открила половином јануара.
Тридесетосмогодишњак се сумњичи да је искористио тешко стање старијег мушкарца, намамио га лажним обећањем о послу, држао га у нехуманим условима и тјерао на тешки физички рад без икакве накнаде, саопштила је загребачка Полицијска управа.
Полиција сумња да је 38-годишњак средином децембра 2025. године злоупотријебио тешко финанцијско и психосоцијално стање 61-годишњака и с циљем да га искористи за рад, лажно му обећао да ће га платити за рад на његовом имању на подручју Свете Недеље.
Након што га је обмануо, осумњичени је 61-гофдишњака превезао на своје имање и смјестио у објект намијењен за држање домаћих животиња, без основних санитарних и хигијенских услова, преносе хрватски медији.
Потом га је, сумња се, свакодневно и цијели дан искориштавао за тешке физичке послове на имању, попут бриге за животиње, чишћења, истовара терета и прикупљања дрва за огрев.
Због тешког психичког стања, жртва није знала тачну локацију на којој се налази. Иако је више пута тражио од осумњиченог да га врати кући, он је то одбијао. За обављени рад никада му није исплатио никакву новчану или другу накнаду.
Полицајци су на жртву наишли у другој половини јануара док су радили на истраживању другог кривичног дјела.
Када су на имању уочили мушкарца, одмах су покренули истрагу како би разјаснили све околности.
