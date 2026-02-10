Снијег стигао у Србију, када стиже у БиХ?

Извор:
10.02.2026
Дуго очекиване зимске сцене коначно су стигле у срце Шумадије. Док је већи дио јутра протекао у сивој и суморној атмосфери, интензивне снежне падавине убрзо су промениле изглед Крагујевца, прекривши градске кровове и улице бијелим покривачем.
На снимцима који круже друштвеним мрежама, а који су забиљежени у насељима са вишеспратницама, види се како густа завјеса снијега не посустаје већ сатима. Иако снијег доноси одређену дозу радости љубитељима зиме, видљивост у граду је значајно смањена, што захтијева посебан опрез свих учесника у саобраћају.
Градско језгро и околна насеља полако попримају праву зимску идилу, али ниске температуре и влага на коловозима већ стварају прве потешкоће за возаче. Надлежне службе су у приправности, док грађани на мрежама дијеле снимке завејаних дворишта и улица, истичући да се интензитет падавина не смањује, преноси Телеграф.
Метеоролози најављују да би падавине могле да се наставе и у наредним сатима, што ће додатно повећати висину сњежног покривача. Становницима Крагујевца се савјетује да, уколико планирају путовање, обавезно користе зимску опрему и прилагоде брзину условима на путу, док се пешацима препоручује додатни опрез због клизавих тротоара.
Према тренутним прогнозама у БиХ, падавине нас очекује дужи период. Наредних десет дана би могли имати изузетак од падавина тек понедјељак наредне седмице.
Температура ваздуха до викенда ове седмице ће бити у значајнијем плусу. Минимална ће износити пет степени, док ће се максимална кретати од 12 до 15.
Снијег се враћа у БиХ, али температуре изненађују
Пад се очекује за викенд када минимална температура улази у минус, а тада се очекује и снијег. Према тренутним прогнозама снијег би се могао вратити у суботу, али ријеч је о краткотрајном задржавању сњежног покривача. Већ почетком наредне седмице максимална температура би поново могла прелазити 10 степени.
