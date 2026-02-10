Трагедија у Панатинаикосу, умрла мајка Ергина Атамана

Извор:
Телеграф
10.02.2026
09:52
Коментари:0
Кошаркашки клуб Панатинаикос објавио је јако тужне вијести, мајка Ергина Атамана Гултен је преминула почетком ове недјеље. Клуб је свом тренеру упутио најискреније саучешће.
- КК Панатинаикос изражава најдубљу тугу и искрено саучешће Ергину Атаману поводом губитка његове вољене мајке, Гултен. Уз нашег тренера и цијелу његову породицу смо у овом тешком тренутку - стоји у објави на друштвеним мрежама.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, Γκιουλτέν. Στεκόμαστε στο πλευρό του προπονητή μας και σύσσωμης της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 10, 2026
——… pic.twitter.com/qHubv1b8FI
Атаман је у посљедње вријеме са клубом пролазио кроз тежак период и лоше резултате, који су гурнули екипу на осмо мјесто Евролиге, иако је ситуација била далеко боља до прије само неколико недјеља.
Због тога се Атаман нашао на удару критика првог човека Панатинаикоса Димитриоса Јанакопулоса, који је након недавног кикса у домаћем првенству од Ариса прозвао цијели стручни штаб и играче.
Атаман је признао да му је то јако тешко пало, а вероватно и теже због породичне ситуације у којој се нашао.
Кошарка
1 д0
Кошарка
2 д0
Кошарка
1 мј0
Кошарка
3 мј1
Кошарка
3 ч0
Кошарка
4 ч0
Кошарка
4 ч0
Кошарка
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
55
11
47
11
45
11
31
11
19
Тренутно на програму