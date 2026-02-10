Logo
Трагедија у Панатинаикосу, умрла мајка Ергина Атамана

Извор:

Телеграф

10.02.2026

09:52

Коментари:

0
Ергин Атаман тренер Турске
Фото: screenshot / FIBA Media

Кошаркашки клуб Панатинаикос објавио је јако тужне вијести, мајка Ергина Атамана Гултен је преминула почетком ове недјеље. Клуб је свом тренеру упутио најискреније саучешће.

- КК Панатинаикос изражава најдубљу тугу и искрено саучешће Ергину Атаману поводом губитка његове вољене мајке, Гултен. Уз нашег тренера и цијелу његову породицу смо у овом тешком тренутку - стоји у објави на друштвеним мрежама.

Атаман је у посљедње вријеме са клубом пролазио кроз тежак период и лоше резултате, који су гурнули екипу на осмо мјесто Евролиге, иако је ситуација била далеко боља до прије само неколико недјеља.

Због тога се Атаман нашао на удару критика првог човека Панатинаикоса Димитриоса Јанакопулоса, који је након недавног кикса у домаћем првенству од Ариса прозвао цијели стручни штаб и играче.

Атаман је признао да му је то јако тешко пало, а вероватно и теже због породичне ситуације у којој се нашао.

Ергин Атаман

Panatinaikos

Евролига

