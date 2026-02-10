Хаос на НБА паркету! Туча у Детроиту - четворица играча и тренер избачени, полиција ушла на терен

10.02.2026
07:40
Коментари:0
Прави хаос виђен је у трећој четвртини НБА утакмице између Детроит Пистонса и Шарлот Хорнетса, када је масовна туча на паркету довела до чак четири искључења играча, а касније и избацивања тренера Хорнетса.
Из редова Шарлота искључени су Муса Дијабате и Мајлс Бриџис, док су код Детроита свлачионицу морали да напусте Џејлен Дурен и Ајзеа Стјуарт.
Тренер Хорнетса Чарлс Ли избачен је у четвртој четвртини након бурне расправе са судијама, а ситуација је ескалирала до те мере да је полиција накратко ушла на паркет. Пистонси су на крају славили резултатом 110:104, али је утакмица остала у сјенци скандала.
This angle of the Hornets/Pistons brawl is crazy pic.twitter.com/3hjXqwcsN6— Kevin O'Connor (@KevinOConnor) February 10, 2026
До инцидента је дошло нешто више од седам минута пре краја треће дионице, када је Диабате направио фаул над Дуреном. Након тога су се њих двојица унијели један другом у лице, да би Дурен отвореном шаком ударио Дијабатеа, што је покренуло општи метеж који је трајао више од пола минута.
🏀NBA’de pota altındaki kavgada yumruklar havada uçuştu— Yeniçağ (@Gazete_Yenicag) February 10, 2026
💥Charlotte Hornets ve Detroit Pistons oyuncuları birbirine girdi
❌4 oyuncu oyundan ihraç edildi https://t.co/s8Nb4s66Z5 pic.twitter.com/6IJ8l4U2V5
Док је Тобиас Херис покушавао да раздвоји актере, Диабате је замахнуо ка Дурену, а убрзо се умијешао и Бриџис, који је насрнуо на центра Детроита. Услиједила је размјена удараца, а Диабате је поново покушао да дође до Дурена прије него што су их саиграчи раздвојили.
Ситуација је додатно ескалирала када је Ајзеа Стјуарт напустио клупу, ушао у сукоб са Бриџисом и у једном тренутку га ухватио у „крагну“, задајући више удараца.
После меча, Дурен је инцидент описао као посљедицу велике борбености.
– Емоције су биле пренаглашене. Сви смо играли максимално и то се понекад отме контроли – рекао је Дурен.
