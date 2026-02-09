Макитан у форми, Борац побјеђује у серији

Извор:
АТВ
09.02.2026
19:48
Коментари:0
Краћа ротација усљед повреда неколико играча није пореметила кошаркаше Борца који у новој години имају само један пораз из седам утакмица. У Премијер лиги су на диоби првог мјеста, а важан дио тима је млади Душан Макитан. У побједи против Горажда, био је најбољи на паркету.
Борцу предстоји завршница Купа Мирзе Делибашића, којој ће бити домаћин, а потом и кључни меч у АБА 2 лиги.
Већ у сриједу Бањалучани гостују у Доњем Вакуфу, а ритам је неумољив јер се игра на свака три дана.
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
56
22
48
22
45
22
44
22
38
Тренутно на програму