Макитан у форми, Борац побјеђује у серији

АТВ

09.02.2026

19:48

0

Краћа ротација усљед повреда неколико играча није пореметила кошаркаше Борца који у новој години имају само један пораз из седам утакмица. У Премијер лиги су на диоби првог мјеста, а важан дио тима је млади Душан Макитан. У побједи против Горажда, био је најбољи на паркету.

Борцу предстоји завршница Купа Мирзе Делибашића, којој ће бити домаћин, а потом и кључни меч у АБА 2 лиги.

Већ у сриједу Бањалучани гостују у Доњем Вакуфу, а ритам је неумољив јер се игра на свака три дана.

КК Борац

Premijer liga

