Ненад Стефановић: Велики успјех за наш тим, са ових 13 играча што имам – спреман сам да идем у рат

08.02.2026
21:54
Коментари:0
Ненад Стефановић, тренер Игокее, изнео је своје утиске након што је Игокеа славила у продужетку против Крке 86:85.
Ненад Стефановић је обраћање започео лепим речима о ривалу, Крки, истичући да је словеначки тим видео као највећу претњу Игокеи за пласман у Топ 8:
“Да кренемо редом. Прва ствар, честитке Крки на одличној утакмици. Ми смо негдје видјели њих као неку, да кажем, главну пријетњу за плаy-офф у посљедњих два мјесеца. Мислим да играју изванредну кошарку. Имају десет побједа у посљедњих 11 сусрета и овај данас пораз ће им бити други. Ти порази су као овај данас, били на једну лопту. Оно што је мени увијек лијепо, што сам видео да је тренер истакао да су жеље Топ 8. То је увијек добро. Свака им част на свему”, рекао је тренер Игокее, па наставио:
“Уз њих, наши ривали су били ФМП и Борац Чачак. Иако су они причали да су им циљеви опстанак, али смо на крају видјели да то није баш тако. Драго ми је да смо у том кругу, са те три екипе, на крају имали 5:1. 2:0 са Крком, 2:0 са ФМП-ом и 1:1 са Борцем из Чачка. Исто као и прошле године када смо имали 9:1 у кругу са директним конкурентима. Велики успјех за наш тим, бити у Топ 8 фази. Знамо који су тимови остали испод и ко све није ушао. Знамо и који су тимови у Топ 8 – евролигаши, еврокуп екипе, Босна и ми.”
Говорио је и проблемима са којима се Игокеа сусрела уочи почетка утакмице у Новом Месту:
“Јако сам задовољан данашњом утакмицом, из врло простих разлога. Прво, нисмо одустали ни у једном тренутку, као ни екипа Крке. И као број два, ми смо фактички пред само загријавање сазнали да Нате Пиерре Лоуис и Страхиња Гавриловић не могу играти због стомачних проблема. Још неколико се играча пожалило на сличне проблеме. Велика побједа, вјероватно и највећа у првом дијелу сезоне. Изгурати са десет играча овакву утакмицу, гдје појединци нису ни излази из игре у другом полувремену скоро. Заиста све честитке мојим играчима”.
У наставку је тренер екипе из Лакташа говорио о промјенама које су претрпели од почетка сезоне:
Јако сам задовољан са ових 13 играча које тренутно имам. Ми смо имали доста промјена ове сезоне. Неке су биле усљед повреда, што је нормално и дешава се. Неке су биле усљед неких других разлога, али све промјене које смо направили, били смо принуђени на њих. Овај нови тим од прије неколико кола је прави тим, који треба да представља Игокеу. Нема оних који чашћавају присуством и нема оних који су негативни. И ако појединци не мисле тако, један мој стари тренер је говорио – један човјек са негативном енергијом све може да сруши. Мислим да смо ми свједоци колико смо продисали у претходне двије недјеље, ових 13 играча што имам, спреман сам да с њима идем у рат. Што се каже, кошаркашки, да са њима “погодинем”. Мртви се броје на крају, не сад сигурно”, рекао је Ненад Стефановић, па закључио:
“За крај, хтио бих ову побједу да посветим свим људима у клубу. Знам колико нам је била значајна, било је битно да уђемо са истим бројем побједа као и до сад. Истовремено, да се придружим честиткама Марију Ихрингу, али и стакнем да је наш центар, Никола Поповић, који данас није био у тиму због повреде исто добио сина Ивана. Тако да, ова побједа је за њега, за његову породицу и да живе дуго и срећно у породичном заједништву”.
