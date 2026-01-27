Кошаркаши Борца против Сутјеске за пласман у плеј-оф Аба 2 лиге

Извор:
АТВ
27.01.2026
19:53
Коментари:0
Серију побједа кошаркаши Борца покушаће да продуже против Сутјеске на домаћем паркету. "Црвено-плави" не знају за пораз у новој години, а у окршају против Никшићана имају прилику да направе одлучујући корак ка пласману у плеј-оф АБА 2 лиге.
Никшићани су добру најаву пред гостовање у „Борику“ направили тријумфом против екипе Студента, а није тајна да су одавно истакли највишу кандидатуру за пласман у АБА лигу идуће сезоне. Ипак, кошаркаши Борца имају свој план, а тренерски окршај кумова Марка Шћекића и Марка Симоновића гарантује занимљиву утакмицу у бањалучком храму спорта.
Фудбал
Крвљу исказали оданост Двоглавом орлу: Огласио се ПАОК након трагичне несреће
Хендикеп за Борац пред сутрашњи меч је повреда стопала Тајрона Хериса који неће бити у саставу. Утакмица је на програму у 20 часова.
Најновије
Најчитаније
20
17
20
06
19
53
19
52
19
52
Тренутно на програму