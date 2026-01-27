Logo
Ова три уређаја обавезно угасите из струје прије него изађете из куће: Могу изазвати пожар

Агенције

27.01.2026

21:06

Ова три уређаја обавезно угасите из струје прије него изађете из куће: Могу изазвати пожар
Фото: Pixabay

Колико пута сте већ сишли низ степенице па вас пресјече мисао: „Чекај… јесам ли нешто оставио укљученим?“ И нисте без разлога у паници.

Електричари и ватрогасци стално упозоравају неки кућни апарати, ако остану укључени док никог нема код куће, могу да направе озбиљан проблем: од прегорелих инсталација до пожара који прогута цијели стан. А уз то, џабе вам троше струју и дижу рачуне.

Зато, прије него што закључате врата, баците поглед на ова три кривца:

Апарат за кафу – мали, али опасан

Навикли смо да апарат стоји стално у утичници, али баш ту настаје проблем.

Унутра се налазе грејачи који стално одржавају температуру, а ако дође до квара или нестане воде у резервоару – пластика може да се прегрије и запали, пише НајЖена.

Чак и када не ради, апарат вуче струју и загријева се.

Најсигурније: кабл из зида и мирна глава.

Тостер и кувало – брзина која може скупо да кошта

Тостери су пуни мрвица, а довољан је мали варничасти квар да све плане.

Код кувала за воду проблем је влага, каменац и чести кратки спојеви.

Ако се случајно укључе или дође до струјног удара док нисте ту – штета је већ направљена прије него што ико реагује.

Зато се у кухињи не оставља ништа „за сваки случај“ у струји.

Пуњачи – најчешћа и најопаснија грешка

Ово скоро сви радимо:

извадимо телефон, али пуњач оставимо у утичници.

Лоши или неоригинални пуњачи могу да се прегрију, варниче, па чак и запале – посебно кад дође до пренапона у мрежи. Ватрогасци кажу да су пуњачи чест узрок кућних пожара.

Плус – и кад не пуне ништа, стално троше струју.

Један покрет руком – и извадите и пуњач и ризик.

Запамтите ово правило

Ако нешто грије, пуни или има грејач – не остављајте га у струји кад нисте код куће.

Та једна навика може да вам сачува стан, живце и новац.

Боље да се попнете степеницама још једном – него кад се вратите да затекнете ватрогасце.

