Сутра кишовито, али натпросјечно топло

Извор:

АТВ

27.01.2026

20:37

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ за сутра је прогнозирано вјетровито и натпросјечно топло вријеме са слабом кишом, а обилнијим падавинама на југу.

Уз ријеке се очекује пролазна јутарња магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Фудбал

Фудбал

Фудбалери Тотенхема доживјели тешку саобраћајку

У Херцеговини већи дио дана биће облачно са јачом кишом и пљусковима праћеним грмљавином.

Сунчаних интервала биће на истоку и сјеверу. У вишим предјелима на истоку киша ће увече прећи у сусњежицу и снијег.

Јутарња температура ваздуха износиће од минус један до четири, у вишим предјелима од минус три, а дневна од седам на сјеверу и југу до 14 степени Целзијусових на истоку.

Хрватски хулигани

Хроника

Одређен једномјесечни притвор хулиганима из Хрватске

У Републици Српској и ФБиХ данас је претежно сунчано, а ниске облачности било је на подручју Крајине и крајњем сјеверу, подаци су Федералног хидрометероолошког завода.

