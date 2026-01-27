Сутра кишовито, али натпросјечно топло

Извор:
У Републици Српској и ФБиХ за сутра је прогнозирано вјетровито и натпросјечно топло вријеме са слабом кишом, а обилнијим падавинама на југу.
Уз ријеке се очекује пролазна јутарња магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У Херцеговини већи дио дана биће облачно са јачом кишом и пљусковима праћеним грмљавином.
Сунчаних интервала биће на истоку и сјеверу. У вишим предјелима на истоку киша ће увече прећи у сусњежицу и снијег.
Јутарња температура ваздуха износиће од минус један до четири, у вишим предјелима од минус три, а дневна од седам на сјеверу и југу до 14 степени Целзијусових на истоку.
У Републици Српској и ФБиХ данас је претежно сунчано, а ниске облачности било је на подручју Крајине и крајњем сјеверу, подаци су Федералног хидрометероолошког завода.
