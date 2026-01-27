ЕУ даје 171 милион евра: Ево за шта ми добијамо паре

Извор:
Европска комисија је најавила подршку у вриједности од 171 милиона евра за подстицање развоја инфраструктуре и раста приватног сектора код партнера на Западном Балкану.
Нови пакет подршке укључује пакет инвестиционих доприноса из различитих извора финансирања ЕУ и то доприносе из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА 3) за пројекат у Босни и Херцеговини, доприносе билатералних донатора ВБИФ-а за пројекат у Црној Гори и доприносе из Инструмента за реформе и раст (РГФ) за пројекте у Албанији, Црној Гори и Сјеверној Македонији.
Финансијски пакет укључује данас одобрене инвестиционе пројекте и пројекте техничке помоћи, јачајући посвећеност ЕУ одрживом расту и регионалној повезаности на Западном Балкану.
Од укупног пакета, 91,8 милиона евра је издвојено за инфраструктурне пројекте код четири партнера.
Очекује се да ће ова средства мобилизовати 263 милиона евра укупних инвестиција у седам пројеката у приоритетним секторима, укључујући дигиталну технологију, чисту енергију, људски капитал, транспорт и околину.
Пројекте ће проводити партнери са Западног Балкана заједно с међународним финансијским институцијама.
Надаље, издвојено је и 2,9 милиона евра за четири пројекта техничке помоћи у Албанији и Босни и Херцеговини, с циљем подршке будућим улагањима у секторе енергетике, водоснабдијевања, иновација и истраживања.
Пакет такође укључује 76,3 милиона евра доприноса програмима који подржавају приватни сектор, укључујући:
Пројекти могу наставити с имплементацијом након одобрења Оперативног одбора Инвестиционог оквира за Западни Балкан, што укључује финализирање потребних споразума с партнерским институцијама и корисницима, иницирање припремних студија за активности техничке помоћи и довршетак процедура потребних за омогућавање имплементације пројеката приватног сектора.
По окончању процеса, могуће је започети с имплементацијом подржаних инвестиција.
План раста за Западни Балкан има за циљ интеграцију партнера са Западног Балкана у јединствено ЕУ тржиште, унапређење регионалне економске сарадње, продубљивање реформи повезаних с ЕУ и повећање финансијске помоћи како би се убрзала социоекономска конвергенција с ЕУ.
Инструмент за реформе и раст за Западни Балкан, с укупним финансијским оквиром од 6 милијарди евра за период 2024. до 2027. године, представља кључни финансијски инструмент Плана, који напредак партнера у реализацији реформи претвара у конкретну подршку.
До данас је у оквиру Инструмента за реформе и раст одобрено 13 инвестицијских пројеката у укупном износу од 156 милиона евра од његовог покретања у мају 2024. године.
Инвестициони оквир за Западни Балкан (ВБИФ) је кључан у имплементацији Инструмента за реформе и раст, усмјеравајући три милијарде евра грантова и кредита у оквиру Инструмента за подршку приоритетним инвестицијама у транспорт, енергетику, дигитални и људски капитал.
Осим тога, подржава и имплементацију Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), чији је циљ помоћи партнерима у процесу проширења на њиховом путу ка чланству у ЕУ.
Успостављен прије 15 година, ВБИФ је заједничка финансијска платформа која окупља Европску комисију, финансијске организације, државе чланице ЕУ и Норвешку, те директно доприноси Глобал Гејтвеј стратегији ЕУ.
