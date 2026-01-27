Logo
Осигурати већи ниво сарадње енергетских субјеката

АТВ

27.01.2026

19:46

Фото: АТВ

Проблема и те како има, који су били видљиви крајем прошле године - термоелектране су старе, технолошки застарјеле и све скупље за одржавање, док су рудници у све тежем стању, с падом квалитета и доступности угља. Континуирани су приговори да постоје високи напони у преносној мрежи који се негативно одражавају на енергетска постројења код производних предузећа.

"То су наше двије електро привреде и ЕФТ они су изразили жељу да дају свој допринос да о свом властитом трошку

изграде једну пригушницу која би допринијела стабилизацији високог напона у мрежи и то би отклонило могућност већих хаварија које би могле имати производна предузећа", рекао је Петар Ђокић, министар индустрије, енергетике и рударства Републике Српске.

Проблеми су видљиви и на бх нивоу. Три електропривреде, подијељене надлежности и слаба координација унутар БиХ отежавају стратешко планирање и усклађивање с правилима Енергетске заједнице и тржишта Европске уније. Збго тога је координација предузећа унутар БиХ изузетно важна.

Савиндан

Градови и општине

Светосавска академија први пут у Средњошколском центру у Лакташима

"Циљ овог састанка је био да укажемо на текућу проблематику и да се што боље припремимо на трансформацију цјелокупног енергетског сектора", рекао је Миро Џакула, генерални директор Електропреноса БиХ.

Без озбиљних улагања у модернизацију, термоелектране ће постајати све скупље и мање конкурентне.

"Оно што је данас била главна ријеч јесте како у наредном периоду овај сектор да унаприједимо, јер смо свјесни да није у добром стању, у доброј форми", рекао је Ведран Лакић, министар енергије, рударства и индустрије ФБиХ.

Уставни суд БиХ

БиХ

"Уставни суд БиХ излази из оквира надлежности"

У кратком року овај сектор ће се суочавати с комбинацијом раста цијена електричне енергије, повећаног увоза и покушаја санирања губитака електропривреда. Средњорочно, без реформи и улагања, ризици по енергетску сигурност постају реални. Дугорочно, избор је прилично јасан: или контролисана транзиција ка модернијем, разноврснијем и тржишно одрживом систему, или зависност од увоза и губитак некадашње енергетске стабилности.

