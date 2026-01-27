Светосавска академија први пут у Средњошколском центру у Лакташима

Аутор:Весна Азић
У Лакташима је знање данас водило главну ријеч. По први пут, Светосавска академија одржана је у новооснованом Средњошколском центру. Школи која је тек отворила врата, а већ окупила младе пуне планова и родитеље пуне наде. У учионицама све још мирише ново. А порука стара колико и само школство; без образовања немамо будућности.
"Тежићемо развоју Светосавља и свих особина Светог Саве код наших ученика. Сматраћемо да ће се број наших ученика наредних година засигурно, јер је огромна заинтересованост основаца за упис у ову установу", рекла је Данијела Станишљевић Ивановић, директор Средњошколског центра Лакташи.
"Круна свега је овде је данас у у Средњошколском центру, гдје је организована први пут Светосавска академија у Средњошколском центру. Морам рећи да је то залог за будућност свим нашим будућим генерацијама, могу слободно рећи један од најзначајнијих пројеката од послијератног периода у Лакташима", рекао је Мирослав Бојић, градоначелник Лакташа.
"Он значи много и за локалну заједницу, али и околне средине. Ово је добар заједнички подухват, плански направљен, рекла бих. Прилика да се подсјетимо колико је важно да урадимо у наше образовање.Не само када су у питању смјештајни капацитетни. Него да водимо рачуна о свему ономе што је залог за будућност, а то значи образовати нашу дјецу", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Светосавском путањом иде и Академска заједница. Уз подршку Владе, повећава се студентски буџет за више од милион марака за стипендије на сва три циклуса.
"Овим поводом желимо и да обиљежимо Дан Републике Српске који је 9.јануара, али универзитет у Бањалуци традиционално спаја те двије манифестације и обиљежава управо 27.јануара, на Светог Саву", рекао је Радослав Гајанин, ректор Универзитета у Бањалуци.
"То значи да ће сваки студент, њих 1.065, добијати по 300 КМ, за 100 КМ више него до сада. Надамо се да ће то олакшати студирање", рекла је Јелена Старчевић, помоћник министра за високо образовање.
Образовање почиње много прије прве школске клупе, кажу они који раде са најмлађима. Васпитачи, први учитељи дјеце добили су посебно признање.
"За мене велика част. Нешто што је посебно. Осјећај тај кад примате највеће признање је нешто невјероватно. Вољела бих да све моје колеге то доживе. За мене представља снажну мотивацију, обавезу да будем још боља, радим на унапријеђење струке", рекла је Оливера Јањић, васпитач у Центру за предшколско образовање и васпитање.
Упамћен као први српски архиепископ и просвјетитељ. Његовим устоличењем за архиепископа 1219. године утемељена је самостална Српска православна црква. Свети Сава се сматра и зачетником српске средњовјековне књижевности, заштитником просвјетних установа.
